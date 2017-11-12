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Глава Европарламента оценил долг Великобритании за Brexit

13.11.2017 10:55 — Разное | Ежедневник  
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Глава Европарламента оценил долг Великобритании за Brexit

Председатель ЕП Антонио Таяни оценил долг Великобритании при Brexit в 60 млрд евро. А если Лондонне выплатить данную сумму, разницу придется покрывать другим странам Евросоюза.

"По моему мнению, это должны быть как минимум 60 млрд евро", - сказал он, отметив, что в случае, если Лондон откажется выплатить эту сумму, разницу придется покрывать гражданам других стран ЕС.

Глава ЕП также особо подчеркнул, что Brexit к установленному сроку - марту 2019 года - "возможен только в том случае, если удастся до конца текущего года достигнуть рамочного соглашения по трем важным пунктам" - по обеспечению прав граждан стран ЕС в Великобритании, по вопросам границы между Ирландией и Северной Ирландией и выплат Евросоюзу.

Только на основе такого рамочного соглашения ЕС может вести переговоры о будущих торговых отношениях с Соединенным Королевством, предупредил Таяни, сообщает ТАСС.

"Британцы должны нам сообщить, к каким отношениям с ЕС они стремятся - по норвежской или швейцарской модели. Никто этого не знает до сегодняшнего дня", - подчеркнул он.

Глава ЕП высказал мнение, что большинство британцев сейчас считают ошибкой решение о выходе из ЕС. "Даже в британском правительстве наступило отрезвление, даже если официально это и не признают", - добавил он.

 
 
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Председатель ЕП Антонио Таяни оценил долг Великобритании при Brexit в 60 млрд евро. А если Лондонне выплатить данную сумму, разницу придется покрывать другим странам...

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