ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макс Мирный: из скромных юниорок наши девушки выросли в матерых волчиц

13.11.2017 11:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Участницы белорусской сборной делают все, на что они способны, и даже больше. Любой теннисист рождается с желанием хотя бы раз в жизни стать частью такого мероприятия, и нашей сборной удалось это сделать, сказал Максим Мирный в интервью телеканалу ОНТ.

Макс Мирный: из скромных юниорок наши девушки выросли в матерых волчиц
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
Лукашенко дал слово: белорусский теннис скоро громко о себе заявит

"Хочется верить, что будет какая-то закономерность, и это будет продолжаться, мы сможем поддержать эту высокую планку, и как минимум ближайшие 5-7 лет, пока эта сборная будет в своем активном спортивном возрасте, мы еще будем свидетелями таких масштабных мероприятий", — сказал Мирный.

По словам знаменитого теннисиста, последние 2-3 года показали, что белоруски (Александра Саснович и Арина Соболенко) из "скромных и даже застенчивых девочек-юниорок  выросли в матерых волчиц", которые могут бороться с титулованной сборной США  на очень достойном уровне.

"Теннис изначально был аристократическим видом спорта, а в сегодняшнем мире он стал гораздо доступнее и в Беларуси в том числе, но требует особых затрат. Последние 5 лет вливались огромные средства в поддержку тенниса, и наша сборная сегодня имеет спонсорскую поддержку для того чтобы развиваться от юниорского уровня — 12-14 летнего возраста и до сегодняшних игроков — главного состава нашей сборной. Это огромное подспорье", — отметил Мирный.

Макс Мирный: из скромных юниорок наши девушки выросли в матерых волчиц
© REUTERS/ Василий Федосенко
Теннисный вывод: девчонки, влюбляйтесь в белорусов!

Кроме того, на протяжении года из всех видов спорта теннисный сезон остается самым длинным. И для того, чтобы провести такой матч, как Финал Кубка Федерации, нужно пройти множество поражений, которые показывают, есть ли внутренний стержень у самих спортсменов и насколько эффективна сама система, отметил собеседник.

Как ранее сообщал Sputnik, в воскресенье 12 ноября белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович уступили американкам в пятом по счету, парном матче финала Кубка Федерации. До этого в субботу и в воскресенье состоялись четыре одиночных матча.  В субботу Саснович проиграла Вандевеге, а Соболенко была сильнее Стивенс. В воскресенье Соболенко уступила Вандевеге, а Саснович одержала победу над Стивенс.

Комментарий знаменитого белорусского теннисиста Максима Мирного слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитый белорусский теннисист Максим Мирный прокомментировал телевидению финальный матч Кубка Федерации в Минске, в котором белорусские теннисистки в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Зрители устроили бойкот кофеваркам Keurig и начали их уничтожать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика