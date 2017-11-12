Макс Мирный: из скромных юниорок наши девушки выросли в матерых волчиц

Участницы белорусской сборной делают все, на что они способны, и даже больше. Любой теннисист рождается с желанием хотя бы раз в жизни стать частью такого мероприятия, и нашей сборной удалось это сделать, сказал Максим Мирный в интервью телеканалу ОНТ .



© REUTERS/ Vasily Fedosenko Лукашенко дал слово: белорусский теннис скоро громко о себе заявит

"Хочется верить, что будет какая-то закономерность, и это будет продолжаться, мы сможем поддержать эту высокую планку, и как минимум ближайшие 5-7 лет, пока эта сборная будет в своем активном спортивном возрасте, мы еще будем свидетелями таких масштабных мероприятий", — сказал Мирный.

По словам знаменитого теннисиста, последние 2-3 года показали, что белоруски ( Александра Саснович и Арина Соболенко ) из "скромных и даже застенчивых девочек-юниорок выросли в матерых волчиц", которые могут бороться с титулованной сборной США на очень достойном уровне.

"Теннис изначально был аристократическим видом спорта, а в сегодняшнем мире он стал гораздо доступнее и в Беларуси в том числе, но требует особых затрат. Последние 5 лет вливались огромные средства в поддержку тенниса , и наша сборная сегодня имеет спонсорскую поддержку для того чтобы развиваться от юниорского уровня — 12-14 летнего возраста и до сегодняшних игроков — главного состава нашей сборной. Это огромное подспорье", — отметил Мирный.

Кроме того, на протяжении года из всех видов спорта теннисный сезон остается самым длинным. И для того, чтобы провести такой матч, как Финал Кубка Федерации, нужно пройти множество поражений, которые показывают, есть ли внутренний стержень у самих спортсменов и насколько эффективна сама система, отметил собеседник.

Как ранее сообщал Sputnik, в воскресенье 12 ноября белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович уступили американкам в пятом по счету, парном матче финала Кубка Федерации . До этого в субботу и в воскресенье состоялись четыре одиночных матча. В субботу Саснович проиграла Вандевеге, а Соболенко была сильнее Стивенс. В воскресенье Соболенко уступила Вандевеге, а Саснович одержала победу над Стивенс.

Комментарий знаменитого белорусского теннисиста Максима Мирного слушайте на радио Sputnik Беларусь.