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Макс Мирный: из скромных юниорок наши девушки выросли в матерых волчиц
13.11.2017 11:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Участницы белорусской сборной делают все, на что они способны, и даже больше. Любой теннисист рождается с желанием хотя бы раз в жизни стать частью такого мероприятия, и нашей сборной удалось это сделать, сказал Максим Мирный в
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
"Хочется верить, что будет какая-то закономерность, и это будет продолжаться, мы сможем поддержать эту высокую планку, и как минимум ближайшие 5-7 лет, пока эта сборная будет в своем активном спортивном возрасте, мы еще будем свидетелями таких масштабных мероприятий", — сказал Мирный.
По словам знаменитого теннисиста, последние 2-3 года показали, что белоруски (
"Теннис изначально был аристократическим видом спорта, а в сегодняшнем мире он стал гораздо доступнее и в Беларуси в том числе, но требует особых затрат.
© REUTERS/ Василий Федосенко
Кроме того, на протяжении года из всех видов спорта теннисный сезон остается самым длинным. И для того, чтобы провести такой матч, как Финал Кубка Федерации, нужно пройти множество поражений, которые показывают, есть ли внутренний стержень у самих спортсменов и насколько эффективна сама система, отметил собеседник.
Как ранее сообщал Sputnik, в воскресенье 12 ноября белорусские теннисистки
Комментарий знаменитого белорусского теннисиста Максима Мирного слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Знаменитый белорусский теннисист Максим Мирный прокомментировал телевидению финальный матч Кубка Федерации в Минске, в котором белорусские теннисистки в...
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