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Беларусь заинтересована в дальнейшем активном взаимодействии с МАГАТЭ

13.11.2017 11:20 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь заинтересована в дальнейшем активном взаимодействии с МАГАТЭ

Представитель белорусской делегации Татьяна Федорович, выступая на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, выразила заинтересованность Беларуси в дальнейшей совместной работе с МАГАТЭ.

Генеральная Ассамблея ООН рассмотрела доклад Международного агентства по атомной энергии.

Выступая на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, представитель белорусской делегации Татьяна Федорович заявила о поддержке работы МАГАТЭ во всех основных областях: осуществление гарантий, содействие мирному использованию ядерных технологий и безопасность их применения.

Представитель белоруской делегации отметила, что многие государства, включая Беларусь, возлагают надежды на ядерную энергетику как экономически эффективный и экологически чистый источник, призванный способствовать их устойчивому развитию.

Белорусский дипломат подчеркнула ключевую роль МАГАТЭ в разработке и продвижении международных стандартов ядерной безопасности и востребованность услуг Агентства по содействию развитию безопасной ядерной энергетики, а также заинтересованность Беларуси в продолжении активного и конструктивного взаимодействия с Агентством.

Важнейшим достижением последних лет, по мнению белорусской делегации, стало осознание роли Агентства в содействии достижению государствами целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба МИД.

Узнаваемым брендом становится деятельность МАГАТЭ по продвижению и повышению доступности ядерных технологий в тех сферах, где люди ощущают их пользу, – будь то энергетика, медицина или сельское хозяйство.

Белорусский дипломат отметила, что проекты технического сотрудничества МАГАТЭ, реализуемые в Беларуси, позволяют повысить эффективность подготовки кадров для создаваемой ядерно-энергетической отрасли, способствуют обеспечению ядерной и радиационной безопасности, вносят заметный вклад в развитие ядерной медицины, а также в решение особой задачи по устойчивому развитию территорий, пострадавших в результате чернобыльской аварии.

По итогам пленарного заседания Генеральная Ассамблея приняла резолюцию «Доклад Международного агентства по атомной энергии», соавтором которой выступила Беларусь.

 
 
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Представитель белорусской делегации Татьяна Федорович, выступая на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, выразила заинтересованность Беларуси в...

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