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Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества (АТЭС)
13.11.2017 12:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Форум "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" (АТЭС) создан в 1989 и является одной из ведущих площадок для обсуждения вопросов стимулирования экономического роста, торговли, инвестиций и международного сотрудничества.
Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999).
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Члены форума "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" (АТЭС) и их доля в мировом ВВП – в инфографике Sputnik.
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