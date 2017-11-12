Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества (АТЭС)

Форум "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" (АТЭС) создан в 1989 и является одной из ведущих площадок для обсуждения вопросов стимулирования экономического роста, торговли, инвестиций и международного сотрудничества.

Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999).



В 1970-е годы у Ассоциации начала складываться система «диалогов» с ведущими государствами мира. Россия стала полноформатный диалоговым партнёром АСЕАН в 1996 году.