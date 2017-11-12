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Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества (АТЭС)

13.11.2017 12:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Форум "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" (АТЭС) создан в 1989 и является одной из ведущих площадок для обсуждения вопросов стимулирования экономического роста, торговли, инвестиций и международного сотрудничества.

Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999).

В 1970-е годы у Ассоциации начала складываться система «диалогов» с ведущими государствами мира. Россия стала полноформатный диалоговым партнёром АСЕАН в 1996 году.    

 
 
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Члены форума "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" (АТЭС) и их доля в мировом ВВП – в инфографике Sputnik.

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