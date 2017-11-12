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Лукашенко: в женском теннисе мы о себе заявим громко

13.11.2017 12:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По случаю Финала Кубка Федерации по теннису, прошедшего в Минске, Александр Лукашенко в качестве достижения отметил то, что лучшие теннисистки США стали гостьями Беларуси.

Лукашенко: в женском теннисе мы о себе заявим громко
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я своим девчонкам накануне этой встречи так и сказал, что они сделали огромный шаг вперед и сделали впервые в истории Беларуси то, что не мог никогда никто до них сделать", — рассказал Лукашенко на встрече с главой Международной федерации тенниса

То, что белоруски привезли на родину "лучших теннисисток из самой теннисной страны", даст хороший толчок развитию тенниса в Беларуси и будет хорошим стимулом для будущих теннисистов, убежден глава государства.

"Наша команда еще совсем молодая, неопытная команда, поэтому это тоже опыт. Вы видите даже по этой последней игре, когда игра идет — кто кого — с лучшей теннисисткой планеты. И вдруг обрыв во втором сете. Это говорит как раз о молодости, еще психологической неустойчивости, Арины в данном случае. Но у нее большое будущее, если она будет над собой работать", — сказал Лукашенко.

Лукашенко: в женском теннисе мы о себе заявим громко
© REUTERS/ Василий Федосенко
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В беседе с президентом Международной федерации тенниса Дэвидом Хаггерти Александр Лукашенко также оценил и перспективы белорусского тенниса.

"Твердо вам обещаю, как руководителю международного тенниса, европейского, российского, любителей огромных тенниса, что скоро мы, в крайнем случае, в женском теннисе о себе заявим громко. Надеюсь, еще и Азаренко свое слово скажет", — резюмировал Лукашенко.

Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская команда пока молодая и неопытная, но у теннисисток большое будущее, кроме того, свое слово скажет еще и Виктория Азаренко, заявил президент Беларуси...

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