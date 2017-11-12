|
Лукашенко: в женском теннисе мы о себе заявим громко
13.11.2017 12:34 — Разное | Sputnik Беларусь
По случаю Финала Кубка Федерации по теннису, прошедшего в Минске, Александр Лукашенко в качестве достижения отметил то, что лучшие теннисистки США стали гостьями Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я своим девчонкам накануне этой встречи так и сказал, что они сделали огромный шаг вперед и сделали впервые в истории Беларуси то, что не мог никогда никто до них сделать", — рассказал
То, что белоруски привезли на родину "лучших теннисисток из самой теннисной страны", даст хороший толчок развитию тенниса в Беларуси и будет хорошим стимулом для будущих теннисистов, убежден глава государства.
"Наша команда еще совсем молодая, неопытная команда, поэтому это тоже опыт. Вы видите даже по этой последней игре, когда игра идет — кто кого — с лучшей теннисисткой планеты. И вдруг обрыв во втором сете. Это говорит как раз о молодости, еще психологической неустойчивости, Арины в данном случае. Но у нее большое будущее, если она будет над собой работать", — сказал Лукашенко.
© REUTERS/ Василий Федосенко
В беседе с президентом Международной федерации тенниса Дэвидом Хаггерти Александр Лукашенко также оценил и перспективы белорусского тенниса.
"Твердо вам обещаю, как руководителю международного тенниса, европейского, российского, любителей огромных тенниса, что скоро мы, в крайнем случае, в женском теннисе о себе заявим громко. Надеюсь, еще и Азаренко свое слово скажет", — резюмировал Лукашенко.
Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская команда пока молодая и неопытная, но у теннисисток большое будущее, кроме того, свое слово скажет еще и Виктория Азаренко, заявил президент Беларуси...
|
Архив (Разное)
Комментарии