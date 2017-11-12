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Марголин о гитаре Боба Дилана: у меня такая же

13.11.2017 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Акустическая гитара "Martin" американского культового исполнителя Боба Дилана ушла с молотка в Далласе почти за 400 тысяч долларов. Музыкант приобрел ее в далеком 1963 году за 500 долларов и играл на ней 10 лет, после чего инструмент перешел гитарному мастеру. Известный российский гитарист, мультиинструменталист Леонид Марголин, который тоже играет на гитаре фирмы "Martin", рассказал радио Sputnik Беларусь об этом инструменте.

"У меня такая же гитара "Martin", которую я приобрел в Москве 3-4 года тому назад, но стоила она 6 тысяч долларов, это шикарный,  дорогой, электроакустический инструмент", — сказал Марголин.

Комментарий Леонида Марголина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный российский музыкант Леонид Марголин рассказал радио Sputnik Беларусь о гитаре фирмы "Martin": такой инструмент, принадлежавший легендарному музыканту Бобу...

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