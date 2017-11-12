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Марголин о гитаре Боба Дилана: у меня такая же
13.11.2017 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь
"У меня такая же гитара "Martin", которую я приобрел в Москве 3-4 года тому назад, но стоила она 6 тысяч долларов, это шикарный, дорогой, электроакустический инструмент", — сказал Марголин.
Комментарий Леонида Марголина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Известный российский музыкант Леонид Марголин рассказал радио Sputnik Беларусь о гитаре фирмы "Martin": такой инструмент, принадлежавший легендарному музыканту Бобу...
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