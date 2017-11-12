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Лукашенко: Мы всегда поставим плечо России

13.11.2017 12:40 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко: Мы всегда поставим плечо России

Как заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 ноября на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым, Беларусь и Россия соприкасаются лоб в лоб с активизацией НАТО у своих границ.

"Надеюсь, мы будем и дальше развивать наши отношения именно в том ключе, что мы люди не чужие, у нас единое отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее - назвали его Союзным государством", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на отдельные вопросы, с которыми сталкивается как Беларусь, так и Калининградская область, а в ее лице Россия, сообщила пресс-служба президента.

"То, что происходит на границах с Беларусью, - это зеркальное отражение границы с Калининградом. Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО. Да и в экономике, знаете, в торговле каждый преследует там свои интересы. Не скажу, что они нас уж очень любят - и вас, и нас, Россию и Беларусь. Поэтому, как бы тут не обсуждали эти вопросы, не делали нас прозападными и так далее, мы прекрасно понимаем, что это риторика. А конкретные факты на лицо говорят о том, что нам не на кого рассчитывать, нам, белорусам и россиянам, надо видеть свой интерес, интерес своих народов", - подчеркнул Глава государства.

"Вы всегда можете рассчитывать на Беларусь. В трудную минуту мы всегда подставим плечо", - заявил Александр Лукашенко.
 

 
 
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Как заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 ноября на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым, Беларусь и Россия...

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