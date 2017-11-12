



Александр Лукашенко заявил, что считает данный регион России перспективным для развития торгово-экономического сотрудничества в промышленной, аграрной, строительной и транспортной сферах.

"Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям, которые интересуют Калининградскую область. В этом вы можете быть уверены", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Президент заявил, что Беларусь рассматривает этот регион России как очень перспективного и близкого торгово-экономического партнера. "Пусть абсолютные цифры невелики, но есть куда расти. Есть проекты, программы, по которым мы можем сотрудничать", - отметил Глава государства.



В частности, перспективным может стать углубление промышленной кооперации, усиление взаимодействия в аграрной, строительной и транспортной сферах. "В развитии именно таких секторов наша страна традиционно сильна. У нас и в промышленности, и в автомобилестроении и станкостроении есть возможности для сотрудничества. И в плане строительства сельскохозяйственных объектов, и вообще строительства. В свое время Беларусь была маяком и примером в строительной отрасли", - обратил внимание Президент.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь рассматривает Калининградскую область как перспективного партнера Александр Лукашенко заявил, что считает данный регион России перспективным для развития торгово-экономического сотрудничества в промышленной, аграрной,...