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Беларусь рассматривает Калининградскую область как перспективного партнера

13.11.2017 13:10 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь рассматривает Калининградскую область как перспективного партнера

Александр Лукашенко заявил, что считает данный регион России перспективным для развития торгово-экономического сотрудничества в промышленной, аграрной, строительной и транспортной сферах.

"Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям, которые интересуют Калининградскую область. В этом вы можете быть уверены", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заявил, что Беларусь рассматривает этот регион России как очень перспективного и близкого торгово-экономического партнера. "Пусть абсолютные цифры невелики, но есть куда расти. Есть проекты, программы, по которым мы можем сотрудничать", - отметил Глава государства.

В частности, перспективным может стать углубление промышленной кооперации, усиление взаимодействия в аграрной, строительной и транспортной сферах. "В развитии именно таких секторов наша страна традиционно сильна. У нас и в промышленности, и в автомобилестроении и станкостроении есть возможности для сотрудничества. И в плане строительства сельскохозяйственных объектов, и вообще строительства. В свое время Беларусь была маяком и примером в строительной отрасли", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко заметил, что сейчас в Калининградской области готовятся к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. "Если нужна помощь, можем оказать. И не только строительством, но, как когда-то мы в Сочи делали, и транспортом. Мы можем поставлять вам и готовые металлоконструкции, и цемент, и другие материалы для строительства", - предложил он.

Не менее перспективным видится сотрудничество по развитию цифровой экономики, IT-индустрии, информатизации. "Мы давно почувствовали это направление. Мы создали мощный IT-парк, где сегодня прописаны мировые компании, и кое-чему научились. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этими возможностями настолько, насколько вам это нужно", - сказал Глава государства.

Также Беларусь готова содействовать Калининградской области в научной сфере. "Ваши ученые могут просто приезжать сюда и работать, или там будем мощные филиалы создавать, школы, институты. Мы это можем сделать", - уверен Президент.

Значительный потенциал для развития взаимодействия сосредоточен в гуманитарной сфере, отметил белорусский лидер. "Я уже не говорю об обмене нашими артистами, художниками, скульпторами. Главное - это образование. Вы в России очень продвинуты в этом плане. Наш министр образования недавно у вас бывал, о многом договорились. Мы будем эти направления также поддерживать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства выразил надежду, что первый официальный визит Антона Алиханова в Минск оставит у него хорошее впечатление о Беларуси и даст толчок к дальнейшему развитию двусторонних отношений, сообщила пресс-служба президента.

 
 
Теги: Минск
 
 
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