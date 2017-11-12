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Беларусь рассматривает Калининградскую область как перспективного партнера
13.11.2017 13:10 — Разное | Ежедневник
Александр Лукашенко заявил, что считает данный регион России перспективным для развития торгово-экономического сотрудничества в промышленной, аграрной, строительной и транспортной сферах.
"Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям, которые интересуют Калининградскую область. В этом вы можете быть уверены", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Не менее перспективным видится сотрудничество по развитию цифровой экономики, IT-индустрии, информатизации. "Мы давно почувствовали это направление. Мы создали мощный IT-парк, где сегодня прописаны мировые компании, и кое-чему научились. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этими возможностями настолько, насколько вам это нужно", - сказал Глава государства.
Также Беларусь готова содействовать Калининградской области в научной сфере. "Ваши ученые могут просто приезжать сюда и работать, или там будем мощные филиалы создавать, школы, институты. Мы это можем сделать", - уверен Президент.
Значительный потенциал для развития взаимодействия сосредоточен в гуманитарной сфере, отметил белорусский лидер. "Я уже не говорю об обмене нашими артистами, художниками, скульпторами. Главное - это образование. Вы в России очень продвинуты в этом плане. Наш министр образования недавно у вас бывал, о многом договорились. Мы будем эти направления также поддерживать", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства выразил надежду, что первый официальный визит Антона Алиханова в Минск оставит у него хорошее впечатление о Беларуси и даст толчок к дальнейшему развитию двусторонних отношений, сообщила пресс-служба президента.
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Александр Лукашенко заявил, что считает данный регион России перспективным для развития торгово-экономического сотрудничества в промышленной, аграрной,...
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