Румас: стартапов будет много, когда признаем право каждого на риск, ошибку и неудачу





По мнению председателя правления Банка развития Сергея Румаса, революционный шаг на пути стартап-нации белорусов мы сделаем тогда, когда признаем как неотъемлемое право каждого право на риск, на ошибку и неудачу в предпринимательской деятельности.

«В начале предпринимательской деятельности на одной чаше весов лежит смелая идея и большие перспективы, а на другой – отсутствие опыта и высокие риски. Поэтому такие традиционные финансовые институты как банки, работая в рамках строгих потенциальных норм, очень осторожно относятся к стартапам», – отметил глава Банка развития Сергей Румас на VII Международном форуме предпринимательства.

Финансирование высокорисковых проектов это удел бизнес-ангелов и венчурных фондов, в которых один удачный проект из десяти – это норма, полагает он. «В странах мира, снискавших себе славу стартап-наций, государство не только создает благоприятный среду и стимулирует институты венчурного финансирования, но и само становится инвестором стартапов», – сказал Сергей Румас.

Он сообщил, что Беларусь также идет таким путем. Начал свою деятельность белорусско-российский венчурный фонд. Есть намерения создать фонд с китайскими партнерами.

«Полагаю, что революционный шаг на пути стартап-нации белорусов мы сделаем тогда, когда признаем как неотъемлемое право каждого право на риск, на ошибку, на неудачу в предпринимательской деятельности, – отметил глава Банка развития. – Толька тогда будет много стартапов, много удачных стартапов. В свою очередь набирающие обороты проекты становятся интересными для банков, инвестиционных фондов и крупного бизнеса».

Румас также отметил, что с участием Банком развития профинансировано уже около 1300 проектов на сумму 360 млн руб.

Он напомнил, что в текущем году были подписаны соглашения со Всемирным банком и Фондом поддержки предпринимательства имени Халифы. По словам главы Банка развития, средства от Всемирного банка в основном направлены на поддержку широкого спектра предпринимателей, а средства от арабского фонда пойдут на поддержку инновационных стартапов.