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Выставка Анна Силивончик «Вiза ў Вырай» пройдет в «Предместье»

13.11.2017 13:10 — Разное | БДГ  
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Выставка белорусcкой художницы Анны Силивончик «Вiза ў Вырай» пройдет в галерее «Предместье» с 17 по 30 ноября.  

Люди с давних времен с завистью и восхищением смотрели на птиц и видели в них загадочных и мистических существ. В мифопоэтических традициях различных народов птица занимает значительное место. Много где мы встречаем древний космогонический миф о возникновении мира из яйца и птицах-демиургах. На Мировом дереве птица находится на его вершине и противопоставляется хтоническим существам, чаще всего змеям, место которых было в корнях дерева. Птицы могут являться богами, вестниками богов, героями, превращенными людьми, тотемными предками, проводниками душ и т.д.

Мы знаем множество сказочных, волшебных и пророческих птах, но и самые обыкновенные не такие простые, как кажется на первый взгляд. В представлении славян только птицы и змеи при жизни каждый год на зиму попадают в Вырай  -  дивное место, куда направляются души всех умерших, мифическую страну вечного лета и тепла.  Только они могут получить многоразовую «Визу ў Вырай» - чудесную путевку в невероятное и дивное. Интересно, что души людей, отлетая в Вырай, превращаются в птиц. В фольклоре встречается мотив открытия и закрытия Вырая, золотыми ключами от которого владеет чаще всего жаворонок. «Выраем» называли и птичий клин, что летит в теплые края.

Образы птиц недаром так часто встречаются в картинах Анны Силивончик. Каждый художник стремится к «творческому полету», мечтает обрести «крылья вдохновения». Но вдохновляясь известными мифами, легендами и преданиями, переплетая и сравнивая истории разных времен и народов, прошлое и современность, архетипическое и субъективное, художница сочиняет новые сказки, творит собственную мифологию. 

 
 
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Выставка белорусcкой художницы Анны Силивончик «Вiза ў Вырай» пройдет в галерее «Предместье» с 17 по 30 ноября.  

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