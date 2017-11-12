Нунций о визите Папы в Минск: ситуация еще не идеальна

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Папа Римский Франциск большим вниманием следит за тем, что происходит в Беларуси и нужно надеяться, что идеальная ситуация для его визита в страну сложится, заявил Апостольский нунций в РБ Габор Пинтер.

Апостольский нунций Пинтер во время своего визиты в Ватикан имел аудиенцию у Папы Римского Франциска. В 2017 году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Святым Престолом.



© Sputnik/ Ирина Петрович Новое здание посольства Ватикана открылось на Золотой Горке 15

"Могу подтвердить, что речь шла также и об этом (о визите Папы в РБ — Sputnik). Мы много работаем, чтобы визит состоялся. Ситуация еще не совсем идеальна, но мы надеемся, что скоро этот момент наступит", — заявил Пинтер белорусской службе "Радио Ватикана".

По словам ватиканского дипломата, понтифик обладает глубоким знанием ситуации в РБ. "Папа очень хорошо проинформирован о Беларуси. Конечно, я знал об этом, так как уже в прошлом году мы с ним разговаривали после моего назначения, и я имел возможность убедиться, что он хорошо разбирается. Но в этот раз он меня поразил тем, что его знания очень подробные и детальные. Он с большим вниманием следит за событиями в Беларуси", — сказал он.

Вместе с тем Пинтер отметил, что в отношениях между Минском и Ватиканом существует ряд вопросов, которые требуют совместного поиска решений.

"Конечно, я не хочу идеализировать ситуацию. Но у нас есть желание иметь хорошие отношения. Тем не менее, работая уже больше года в Минске, я вижу наличие вопросов, которые еще требуют решения, и мы работаем над этим. Жизнь, она такая: мы всегда должны решать трудности, но важно, что существует добрая воля с обеих сторон, и с ней мы шагаем вперед", — сказал Пинтер.

Нунций не первый раз комментирует вопрос о возможном визите Понтифика в Минск. По его словам, Для того чтобы Папа Римского в Беларусь состоялся, Апостольская столица должна убедиться, что его визит будет всеми одинаково положительно воспринят, имея в виду так называемое согласие РПЦ.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Папа Римский и предстоятель Русской православной церкви могли бы встретиться в Минске . Об этом он заявил на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы 28 сентября в Минске.

Пинтер был назначен пост Нунция в мае 2016 года, он владеет венгерским, немецким, итальянским, английским, французским, испанским, шведским, креольским и русским языками.