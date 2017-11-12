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Вельгин: 5 уколов от бешенства, и вы сохраните себе жизнь
13.11.2017 13:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Бешеная лиса нападала на жителей Мозыря накануне, 12 ноября. Животное видели прохожие в разных местах города,
Заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святослав Вельгин рассказал радио Sputnik Беларусь, что делать, если на человека напало бешеное животное.
© Sputnik/ Виталий Аньков
"Первая мера — это безотлагательно обратиться в травматологический пункт и травматологи оказывают такую услугу, как "экстренная постэкспозиционная антирабическая профилактика", — рассказал Вельгин.
По словам специалиста, если бешеное животное укусило человека, болезнь развивается не сразу, соответственно, за это период можно предупредить последствия.
"Поэтому в инкубационный период, когда еще болезнь не развилась, можно ввести антитела, с одной стороны, то есть иммуноглобулин, это пассивная иммунопрофилактика. И ввести вакцину, чтобы выработались собственные антитела организма, и это позволит защитить от бешенства", — рассказал Вельгин.
Инкубационный период при бешенстве составляет несколько недель. За это время эффективно вырабатываются антитела, что позволяет предупредить заболевание, отметил собеседник.
"Это не то, чтобы болезненно, но это необходимо, 5 уколов и вы сохраните себе жизнь. Противопоказаний к вакцинации не существует. Если есть такие укусы высокого риска, надо в обязательном порядке проходить эти мероприятия", — сказал Вельгин.
Если не пройти вакцинацию, то разовьется заболевание, которое, к сожалению, неизлечимо. В настоящее время нет случаев излечения от бешенства, резюмировал специалист.
Комментарий заместителя главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святослава Вельгина слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Зам главного врача минской городской инфекционной больницы Святослав Вельгин рассказал радио Sputnik Беларусь о предупреждении бешенства в связи с инцидентом в...
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