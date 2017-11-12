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Вельгин: 5 уколов от бешенства, и вы сохраните себе жизнь

13.11.2017 13:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Бешеная лиса нападала на жителей Мозыря накануне, 12 ноября. Животное видели прохожие в разных местах города, в общей сложности от укусов пострадали 9 человек, среди них трое детей, все они госпитализированы.

Заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святослав Вельгин рассказал радио Sputnik Беларусь, что делать, если на человека напало бешеное животное.

Вельгин: 5 уколов от бешенства, и вы сохраните себе жизнь
© Sputnik/ Виталий Аньков
Нападение лисы на людей в Мозыре: 9 человек в больнице

"Первая мера — это безотлагательно обратиться в травматологический пункт и травматологи оказывают такую услугу, как "экстренная постэкспозиционная антирабическая профилактика", — рассказал Вельгин.

По словам специалиста, если бешеное животное укусило человека, болезнь развивается не сразу, соответственно, за это период можно предупредить последствия.

"Поэтому в инкубационный период, когда еще болезнь не развилась, можно ввести антитела, с одной стороны, то есть иммуноглобулин, это пассивная иммунопрофилактика. И ввести вакцину, чтобы выработались собственные антитела организма, и это позволит защитить от бешенства", — рассказал Вельгин.

Инкубационный период при бешенстве составляет несколько недель. За это время эффективно вырабатываются антитела, что позволяет предупредить заболевание, отметил собеседник.

Вельгин: 5 уколов от бешенства, и вы сохраните себе жизнь
CC BY 2.0 / ZaldyImg / Syringe 5 With Drops
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"Это не то, чтобы болезненно, но это необходимо, 5 уколов и вы сохраните себе жизнь. Противопоказаний к вакцинации не существует. Если есть такие укусы высокого риска, надо в обязательном порядке проходить эти мероприятия", — сказал Вельгин.

Если не пройти вакцинацию, то разовьется заболевание, которое, к сожалению, неизлечимо. В настоящее время нет случаев излечения от бешенства, резюмировал специалист.

Комментарий заместителя главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святослава Вельгина слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Зам главного врача минской городской инфекционной больницы Святослав Вельгин рассказал радио Sputnik Беларусь о предупреждении бешенства в связи с инцидентом в...

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