Калининград приобретет автобусы МАЗ и пригласит белорусских водителей на ЧМ-2018





Калининград дополнительно закупит автобусы Минского автомобильного завода, а также пригласит белорусских водителей на время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщил губернатор Калининградской области России Антон Алиханов по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Город Калининград будет дополнительно закупать автобусы под чемпионат, потому что у нас есть определенный дефицит, несмотря на недавнюю закупку 100 автобусов. Мне кажется, что у нас, однозначно, есть необходимость воспользоваться рабочей силой со стороны Беларуси: здесь очень хорошие водители. Нам нужно пригласить белорусских коллег, чтобы они во время чемпионата мира, во время пиковых нагрузок нам помогли", - сказал Антон Алиханов.

По словам губернатора, на встрече с Президентом Беларуси обсуждался весь спектр двустороннего взаимодействия. "В первую очередь, мы говорили о развитии сельского хозяйства. Очень много проектов, которые уже реализуются при участии белорусских коллег, в их числе промышленное садоводство. Сейчас мы обсуждали вопросы мелиорации, просили коллег подключиться к тем проектам, которые будем реализовывать уже в следующем году, потому что есть определенные трудности. Нам бы хотелось, чтобы была оказана помощь", - отметил он.

На переговорах также рассмотрены перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере. В частности, стороны коснулись вопросов, связанных с более активным использованием портовой инфраструктуры Калининграда и развитием авиасообщения. Обсуждалось и взаимодействие в медицинской отрасли в связи с планами российского региона по строительству онкологического центра, сообщила БЕЛТА .

"В Беларуси огромные традиции и опыт в этой сфере. У нас есть определенный недостаток в количестве врачей. Мы договорились, что создадим специальную программу обучения наших специалистов в Беларуси", - рассказал Антон Алиханов.

