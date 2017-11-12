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Финал Fed Cup в Минске: рекорд Вандевеге и чудо Саснович

13.11.2017 14:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В минувшие выходные в спорткомплексе "Чижовка-Арена" в Минске состоялись матчи финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США. Главный приз и золотые медали достались американским теннисисткам Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс и Элисон Риске. Американки взяли верх над командой Беларуси (Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко и Лидия Морозова) со счетом 3:2. Команда США впервые с 2000 года выиграла чемпионский титул. Сборная Беларуси впервые в своей истории принимала участие в финале Кубка Федерации. 

В следующем году белоруски вновь постараются выступить в финале Fed Cup. 10-11 февраля в Минске состоится четвертьфинальный матч против Германии. Затем в случае виктории белоруски в 1/2 встретятся с победителем пары Чехия — Швейцария. 

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Теги: Минск
 
 
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Все выходные Беларусь жила большим теннисом - Минск принимал финал Кубка Федерации-2017. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие эмоции белорусских и американских...

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