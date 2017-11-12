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Похороны Михаила Задорнова пройдут 15 ноября в Латвии
13.11.2017 14:30 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Похороны сатирика Михаила Задорнова, который
© Sputnik/ Алексей Куденко
"Сообщаем вам, что 15 ноября в 11:00 в соборе Александра Невского в Риге начнется отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом", — говорится в сообщении семьи.
Кроме того, родственники поблагодарили всех, кто поддержал их "в эти тяжелые дни".
"Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность. Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель", — отмечается в сообщении.
Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни — у писателя была опухоль головного мозга. Соболезнования семье сатирика выразил президент России Владимир Путин.
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В завещании,
Кроме того, Задорнов просил поддержать русскоязычную библиотеку в Риге.
Напомним, что сатирик родился именно в Юрмале (Латвийская СССР) в 1948 году, хотя школу он закончил уже в столице страны — Риге. Позже он перебрался в Москву, где учился в Авиационном институте.
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Известный сатирик, который скончался в Москве после продолжительной болезни 10 ноября, будет похоронен в Юрмале, рядом с отцом.
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