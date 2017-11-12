Похороны Михаила Задорнова пройдут 15 ноября в Латвии

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Похороны сатирика Михаила Задорнова, который скончался 10 ноября в Москве , состоятся 15 ноября в латвийской Юрмале, сообщила семья артиста на его официальной странице "Вконтакте" .



© Sputnik/ Алексей Куденко Михаил Задорнов: цитаты и факты из жизни сатирика

"Сообщаем вам, что 15 ноября в 11:00 в соборе Александра Невского в Риге начнется отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом", — говорится в сообщении семьи.

Кроме того, родственники поблагодарили всех, кто поддержал их "в эти тяжелые дни".

"Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность. Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель", — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни — у писателя была опухоль головного мозга. Соболезнования семье сатирика выразил президент России Владимир Путин.

Прощание с актером прошло в Москве в воскресенье, 12 ноября.

Последняя воля писателя

В завещании, содержание которого был оглашено после смерти сатирика, Задорнов просил похоронить его в одной могиле с отцом — заслуженным деятелем культуры Латвийской ССР, лауреатом Сталинской премии Николаем Задорновым, который покоится в Юрмале. Тело к месту захоронения Задорнов попросил перевозить только наземным транспортом.

Кроме того, Задорнов просил поддержать русскоязычную библиотеку в Риге.

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Напомним, что сатирик родился именно в Юрмале (Латвийская СССР) в 1948 году, хотя школу он закончил уже в столице страны — Риге. Позже он перебрался в Москву, где учился в Авиационном институте.