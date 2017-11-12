Праздник одной улицы: как в Витебске прошел фестиваль Lazo fest

Конкурсы, танцы и зажигательная музыка под открытым небом – улица Лазо "фестивалила" в полную силу.Подобное мероприятие проходило здесь впервые и собрало немалое количество зрителей.

Витебск активно застраивается, быстрыми темпами развивается инфраструктура, но "душа" города – это не столько дороги и строения, сколько общее настроение, которое объединяет людей и создаётся общими традициями, праздниками и городскими легендами. Поэтому в начале сентября организаторы социально-культурного учреждения "Витебск для меня" предложили жителям старых районов, построенных ещё до 1991 года, поучаствовать в открытом конкурсе на проведение нового праздника — "Дня улицы". Свои идеи и проекты могли предложить как обычные горожане, так и различные учреждения образования и культуры. Заявки принимались до 15 сентября включительно. Организаторы не ограничивали фантазию участников. В итоге, было выбрано четыре самых интересных предложения на проведение масштабного праздника.



© Sputnik/ Павел Вур От витеблян ждут идей по использованию земли в городе

Среди лучших оказалась идея фестиваля Lazo fest Витебского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения.

"Нам был интересен, прежде всего, формат такого конкурса. Праздники улиц у нас в городе ещё не проводились и участие в проекте — это новый опыт для нашего колледжа. Кроме того, организаторы из социально-культурного учреждения "Витебск для меня", помогли нашей инициативной группе в реализации идей", — отметила педагог-организатор Витебского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения Ксения Королькова.

Проведение фестиваля совпало с Международным днем энергосбережения, поэтому тема экономии электроэнергии стала главной. Организаторы даже предложили гостям необычную фотозону с включенными лампами накаливания.

Кроме этой локации, для участников праздника были подготовлены несколько развлекательных площадок. Самой большой популярностью из всех предложенных развлечений пользовалось нанесение рисунков на лицо с помощью аквагрима. Сюда выстроилась очередь.

"Мы совершенно случайно попали на праздник, просто проходили мимо. Услышали музыку и ребёнок, естественно, заинтересовался. Это здорово, что в нашем тихом районе проходит такой необычный фестиваль", — отметила мама четырехлетней Кати.

С погодой участникам и гостям Lazo fest не слишком повезло. Но и это организаторы предусмотрели, включив в программу праздника небольшую экскурсию по колледжу и его музею.

Кроме конкурсов и концерта, гостей угостили горячими блинами и фиточаем.

"Конечно же, в день фестиваля нам хотелось бы привлечь внимание и будущих студентов, которым предстоит еще выбрать профессию, и поэтому сегодня мы знакомим жителей нашего микрорайона с колледжем машиностроения, "– добавила Королькова.

Несмотря на плохую рекламу и на то, что подобное мероприятия в Витебске прошло впервые, площадка возле колледжа машиностроения была заполнена зрителями. И если некоторые взрослые скромно наблюдали происходящее со стороны, то дети, не стесняясь, принимали участие в развлечениях. Многие прохожие, случайно оказавшиеся в центре событий, отмечали, что такой праздник не просто помогает объединить жителей микрорайона, но и является отличным средством от осенней хандры и плохой погоды.