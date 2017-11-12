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Экс-замглавы Партизанского района Минска получил 9 лет лишения свободы
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес решение по делу бывшего заместителя главы администрации Партизанского района Минска Николая Петрамовича, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.
Бывший чиновник приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокурор в ходе прений просил назначить обвиняемому 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Николай Петрамович с 2008 по 2016 год мошенническим путем под разными предлогами завладел деньгами более 30 человек - на сумму свыше Br1 млн. Денежные средства брал у знакомых, в том числе якобы для передачи взятки должностным лицам для решения квартирного вопроса граждан, на развитие автомобильного бизнеса.
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13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес решение по делу бывшего заместителя главы администрации Партизанского района Минска Николая...
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