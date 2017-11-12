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Смертельное ДТП в Могилеве: водитель не заметил пешеходов на переходе

13.11.2017 14:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ДТП со смертельным исходом произошло в Могилеве вечером в воскресенье 12 ноября. На нерегулируемом пешеходном переходе по улице Якубовского 20-летний житель агрогородка Колодищи, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, совершил наезд на трех жителей Могилева — женщину с ребенком и мужчину, переходивших улицу по переходу.

"В результате ДТП 34-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Ребенок с ушибом левой голени и мужчина с ушибом живота, переломом левой берцовой кости и ушибами правой ноги доставлены в больницу", — сообщила Старосотникова.

По информации ГАИ, водитель Volkswagen утверждал, что не заметил людей на пешеходном переходе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарий инспектора отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилёвского облисполкома Татьяны Старосотниковой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
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Подробности разбирательства по факту ДТП в Могилеве, где на пешеходном переходе водитель сбил трех человек, на радио Sputnik Беларусь рассказала инспектор отделения...

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