Смертельное ДТП в Могилеве: водитель не заметил пешеходов на переходе

ДТП со смертельным исходом произошло в Могилеве вечером в воскресенье 12 ноября. На нерегулируемом пешеходном переходе по улице Якубовского 20-летний житель агрогородка Колодищи, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, совершил наезд на трех жителей Могилева — женщину с ребенком и мужчину, переходивших улицу по переходу.

"В результате ДТП 34-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Ребенок с ушибом левой голени и мужчина с ушибом живота, переломом левой берцовой кости и ушибами правой ноги доставлены в больницу", — сообщила Старосотникова.

По информации ГАИ, водитель Volkswagen утверждал, что не заметил людей на пешеходном переходе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарий инспектора отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилёвского облисполкома Татьяны Старосотниковой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.