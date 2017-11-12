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Минэкономики разработало план по развитию малого и среднего бизнеса до 2030 года

13.11.2017 15:20 — Разное | Ежедневник  
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Минэкономики разработало план по развитию малого и среднего бизнеса до 2030 года

Данная стратегия развития бизнеса будет внесена в правительство до конца 2017 года. Об этом заявил заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич.

"Минэкономики готовит такой документ. Департамент по предпринимательству провел ряд согласований, большинством госорганов он согласован. Мы получили мнение бизнеса. Есть определенный потенциал для проработки с Минфином. Для себя мы поставили цель, чтобы этот документ был внесен в правительство, возможно, и принят до конца этого года", - отметил Дмитрий Матусевич.

Документ представляет собой дорожную карту, определяющую направления дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, сообщила БЕЛТА.

 
 
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Данная стратегия развития бизнеса будет внесена в правительство до конца 2017 года. Об этом заявил заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич.

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