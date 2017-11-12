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Первая в ЕАЭС криптовалютная биржа откроется в Минске в 2018 году

13.11.2017 14:55 — Разное | Ежедневник  
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Первая в ЕАЭС криптовалютная биржа откроется в Минске в 2018 году

Весной 2018 года в Беларуси откроют первую в ЕАЭС криптовалютную биржу с возможностью торговли, в том числе белорусским рублем.

Соответствующая информация опубликована на сайте организации Exrate.

В мире насчитывается чуть менее двух сотен бирж криптовалют, однако ни в одной из стран ЕАЭС до сих пор таковой нет. Летом появлялась информация о будто бы желании Кыргызстана выпустить собственную криптовалюту — GoldenRock, однако позже правительство страны назвало это домыслами, сообщает Sputnik.

В 2018 году открыть первую биржу криптовалют в ЕАЭС планируют в Беларуси. По уверению ее инициаторов, она предоставит возможность легального ввода и вывода фиатных средств. "Помимо стандартных обменных и торговых операций, в биржу будет добавлена возможность ввода белорусских рублей", — указано на сайте.

Исходя из опубликованной на сайте информации, биржа криптовалют начнет свою работу в Беларуси 20 марта следующего года. Более подробной информации, в том числе данных о создателях биржи, нет.

Сейчас статус криптовалют в Беларуси остается неопределенным: законодательство никак их не регулирует. Ранее предполагался выход белорусской криптовалюты, "Талера", однако презентация проекта была отложена.

Как ожидается, вскоре президент республики Александр Лукашенко должен подписать "декрет о ПВТ", который, помимо прочего, может ввести криптовалюты в правовое поле.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Весной 2018 года в Беларуси откроют первую в ЕАЭС криптовалютную биржу с возможностью торговли, в том числе белорусским рублем.

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