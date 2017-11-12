Экс-замглавы Партизанского района Минска получил 9 лет лишения свободы

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес решение по делу бывшего заместителя главы администрации Партизанского района Минска Николая Петрамовича, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Бывший чиновник признан виновным в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере, приготовлении к даче взятки, мошенничестве в особо крупном размере. Он приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. У Петрамовича конфискуют в том числе денежные средства, бытовую технику. Доход, полученный преступным путем, будет взыскан в доход государства. Речь идет о взятках. Исковые требования потерпевших о возмещении имущественного ущерба суд решил удовлетворить в полном объеме или частично.

Прокурор в ходе прений предложил назначить обвиняемому 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

Николай Петрамович с 2008 по 2016 год мошенническим путем под разными предлогами завладел деньгами 38 человек - на сумму свыше Br1 млн. Денежные средства брал у знакомых, в том числе якобы для передачи взятки должностным лицам для решения квартирного вопроса граждан, на развитие автомобильного бизнеса. Что касается подстрекательства к даче взятки, свидетелями были признаны 11 лиц.

Обвиняемый вину в ходе судебного заседания признал частично. Он отрицал наличие у него корыстной цели при осуществлении мошеннических действий. Свою вину он отрицал касательно подстрекательства к даче взятки.

Приговор в законную силу не вступил. "В 10-дневный срок будет решаться вопрос о принесении апелляционного протеста, приговор может быть обжалован", - отметила прокурор в общении с журналистами после оглашения приговора.-0-