В Мозыре лиса покусала девятерых прохожих

В Мозыре 12 ноября в районе улиц Первомайская, Пролетарская, Промышленная, Советская лиса напала на прохожих. Из-за нападения дикого зверя пострадали девять человек, в том числе трое детей.

Всех пострадавших (мальчиков 4, 14 и 16 лет, женщин 51 и 61 года, мужчин 23, 33, 51 и 70 лет) госпитализировали в травматологическое отделение, сообщает TUT.by .

Все они обратились за помощью вечером 12 ноября с укушенными в районе голени ранами ног. Полученные раны не тяжелые, жизни госпитализированных ничего не угрожает, рассказала главврач Мозырской центральной городской поликлиники Наталья Тишкова.

Убил животное случайный прохожий, а прибывшие работники райжилкомхоза передали лису в ветстанцию на экспертизу.

Вероятно, она была бешеной.