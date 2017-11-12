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В Мозыре лиса покусала девятерых прохожих

13.11.2017 15:39 — Разное | БДГ  
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В Мозыре 12 ноября в районе улиц Первомайская, Пролетарская, Промышленная, Советская лиса напала на прохожих. Из-за нападения дикого зверя пострадали девять человек, в том числе трое детей.

Всех пострадавших (мальчиков 4, 14 и 16 лет, женщин 51 и 61 года, мужчин 23, 33, 51 и 70 лет) госпитализировали в травматологическое отделение, сообщает TUT.by.

Все они обратились за помощью вечером 12 ноября с укушенными в районе голени ранами ног. Полученные раны не тяжелые, жизни госпитализированных ничего не угрожает, рассказала главврач Мозырской центральной городской поликлиники Наталья Тишкова.

Убил животное случайный прохожий, а прибывшие работники райжилкомхоза передали лису в ветстанцию на экспертизу.

Вероятно, она была бешеной.

Напомним, что в 2016 году Пинский горисполком ввел в ряде микрорайонов города ветеринарный карантин сроком на два месяца. Причиной радикального решения стало ЧП: больная бешенством лиса покусала и передавила кур на одном из частных подворий.

 
 
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В Мозыре 12 ноября в районе улиц Первомайская, Пролетарская, Промышленная, Советская лиса напала на прохожих. Из-за нападения дикого зверя пострадали девять...

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