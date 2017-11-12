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Уралов: польский шовинизм подпитывается извне
13.11.2017 16:22 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Политический эксперт, публицист, руководитель интернет-портала "СОНАР 2050" Семен Уралов обрисовал радио Sputnik Беларусь ситуацию, складывающуюся на западных границах Союзного государства и в соседней Польше.
"Накачка регионального шовинизма продолжается, это ярко выразилось на прошедших выходных, когда был марш "правых" националистов в городах Польши, где один из плакатов гласил: "Мы помним, чьи Львов и Вильно". Этот шовинизм подпитывается извне и подкрепляется внутренним единением польского общества, и в перспективе мы можем иметь дело с мощным, милитаризированным игроком, членом НАТО", — отмечает Уралов.
Беседу с политическим экспертом, публицистом Семеном Ураловым слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Политический эксперт Семен Уралов прокомментировал радио Sputnik Беларусь ситуацию с активизацией блока НАТО на границах Союзного государства, о которой президент...
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