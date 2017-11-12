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Уралов: польский шовинизм подпитывается извне

13.11.2017 16:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым отметил активизацию НАТО на границах Беларуси и Калининградской области, оценивая соприкосновение с Североатлантическим альянсом "лоб в лоб". Глава государства подчеркнул, что в складывающихся политических и экономических условиях белорусам и россиянам не на кого больше рассчитывать, кроме друг друга.

Уралов: польский шовинизм подпитывается извне
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Лукашенко: соприкасаемся лоб в лоб с активизацией НАТО

Политический эксперт, публицист, руководитель интернет-портала "СОНАР 2050" Семен Уралов обрисовал радио Sputnik Беларусь ситуацию, складывающуюся на западных границах Союзного государства и в соседней Польше.

"Накачка регионального шовинизма продолжается, это ярко выразилось на прошедших выходных, когда был марш "правых" националистов в городах Польши, где один из плакатов гласил: "Мы помним, чьи Львов и Вильно". Этот шовинизм подпитывается извне и подкрепляется внутренним единением польского общества, и в перспективе мы можем иметь дело с мощным, милитаризированным игроком, членом НАТО", — отмечает Уралов. 

Беседу с политическим экспертом, публицистом Семеном Ураловым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический эксперт Семен Уралов прокомментировал радио Sputnik Беларусь ситуацию с активизацией блока НАТО на границах Союзного государства, о которой президент...

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