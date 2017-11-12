Очевидец заснял последствия столкновения легковушки с лосем на М6

Авария произошла на 227-м километре автодороги М6, ее кадры были опубликованы на YouTube-канале "ЧП и ДТП Беларусь". Лось выбежал на проезжую часть прямо под колеса малолитражки Renault Clio.

В результате аварии животное погибло. Легковушка при ударе получила сильные повреждения передней части кузова. В момент проезда очевидца мимо места происшествия можно увидеть, как автовладелец наклонился над капотом разбитой машины.

На месте аварии также присутствовали сотрудники Госавтоинспекции.