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Очевидец заснял последствия столкновения легковушки с лосем на М6

13.11.2017 16:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Авария произошла на 227-м километре автодороги М6, ее кадры были опубликованы на YouTube-канале "ЧП и ДТП Беларусь". Лось выбежал на проезжую часть прямо под колеса малолитражки Renault Clio.

В результате аварии животное погибло. Легковушка при ударе получила сильные повреждения передней части кузова. В момент проезда очевидца мимо места происшествия можно увидеть, как автовладелец наклонился над капотом разбитой машины.

На месте аварии также присутствовали сотрудники Госавтоинспекции.

 
 
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Легковой автомобиль сбил лося на трассе Минск – Гродно. Смотрите на видео последствия аварии, снятые на видеорегистратор.

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