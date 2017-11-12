Пожарные из Сеула обнажились для благотворительного календаря

Эта акция, инициированная властями южнокорейской столицы, проходит с 2014 года. Каждый год проходит конкурс, на котором выбирают моделей.



© Sputnik / Ирина Петрович Саснович отдала на благотворительность приз Fed Cup Heart Awards

В этом году организаторы выбрали 12 мускулистых огнеборцев, которые снялись для календаря.

Средства от продажи календаря будут перечислены для лечения тех, кто пострадал на пожарах.

Смотрите также:

Как выглядит новый календарь Pirelli с Вупи Голдберг и Наоми Кэмпбелл>>