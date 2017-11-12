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Пожарные из Сеула обнажились для благотворительного календаря

13.11.2017 16:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Эта акция, инициированная властями южнокорейской столицы, проходит с 2014 года. Каждый год проходит конкурс, на котором выбирают моделей.

Пожарные из Сеула обнажились для благотворительного календаря
© Sputnik / Ирина Петрович
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В этом году организаторы выбрали 12 мускулистых огнеборцев, которые снялись для календаря.

Средства от продажи календаря будут перечислены для лечения тех, кто пострадал на пожарах.

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Более десятка сеульских пожарных сфотографировались полуобнаженными для благотворительного календаря. Смотрите на видео кадры подготовки к фотосессии.

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