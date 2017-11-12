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Главный модный цвет зимы-2017
13.11.2017 16:49 — Разное | Ежедневник
фото: forbes.ru
В нынешнем сезоне Сolour Blocking и черные монообразы уступают ведущие позиции цвету каменного мегаполиса и корпоративной культуры — серому
Серый стал первой скрипкой многих осенне-зимних коллекций 2017–2018 года как prêt-à-porter, так и haute couture, пишет
Микс из power dressing’га 1980-х, ретрофутуризма 1960-х и холодной естественной красоты создает образ новой Венеры, отливая стальным отблеском на все лады серой палитры. Дизайнеры облекают фигуру в серый футляр, превращая тело в статую. Но не мраморную, как в античности, и даже не в бронзовую эпохи классицизма, а отлитую из бетона. Костюмы могут сидеть как влитые, как у Ermanno Scervino, а могут смотреться по-байроновски романтично на новый, деловой лад, как в коллекции Balenciaga, Chloé или Calvin Klein.
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В нынешнем сезоне Сolour Blocking и черные монообразы уступают ведущие позиции цвету каменного мегаполиса и корпоративной культуры — серому
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