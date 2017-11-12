Главный модный цвет зимы-2017

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В нынешнем сезоне Сolour Blocking и черные монообразы уступают ведущие позиции цвету каменного мегаполиса и корпоративной культуры — серому

Серый стал первой скрипкой многих осенне-зимних коллекций 2017–2018 года как prêt-à-porter, так и haute couture, пишет Forbes . Так, например, стальные оттенки превратились в твидовые ретрофутуристичные грезы: жакеты с покатыми плечами и гротескные шляпы-канотье. Нейтральные оттенки раскрасили ахроматической радугой шерстяные костюмы суфражисток и шелковые платья нимф дома Dior. Показ Jean Paul Gaultier начался с четырех моделей в мышиной гамме: горнолыжные дутые жакеты и деловые костюмы напоминали об эстетике 1980-х. К спортивным и деловым мотивам апеллировал дом Fendi в коллекции prêt-à-porter: красно-черные резинки, характерные для спортивной одежды, дополняли строгую шерстяную «елочку» и «гусиную лапку».

Микс из power dressing’га 1980-х, ретрофутуризма 1960-х и холодной естественной красоты создает образ новой Венеры, отливая стальным отблеском на все лады серой палитры. Дизайнеры облекают фигуру в серый футляр, превращая тело в статую. Но не мраморную, как в античности, и даже не в бронзовую эпохи классицизма, а отлитую из бетона. Костюмы могут сидеть как влитые, как у Ermanno Scervino, а могут смотреться по-байроновски романтично на новый, деловой лад, как в коллекции Balenciaga, Chloé или Calvin Klein.