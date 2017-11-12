Беларусь и Калининградская область рассчитывают увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов





Беларусь обеспокоена отрицательной динамикой товарооборота с Калининградской областью. Премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном обсудили меры по увеличению взаимной торговли.

"Прежде всего мы должны принять общесистемные меры, чтобы восстановить уровень того товарооборота, который имели совсем недавно. В отличие от других партнеров - регионов России, к сожалению, Калининградский регион и в 2017 году идет с определенной отрицательной динамикой по темпам роста взаимного товарооборота. Поэтому 190 млн долларов в 2016 году мы должны взять в качестве нижней точки и восстановить те более 300 млн долларов, которые у нас были. Но мы всегда ставили задачу в 500 млн долларов с Калининградом и были достаточно близки к этому. Думаю, задачу эту мы снимать не должны", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что в Калининградской области хорошо известна продукция белорусского машиностроения. Речь идет о технике Минского автомобильного завода, МТЗ, дорожно-строительных машинах "Амкодор", комбайнах "Гомсельмаша".

"Поставки есть. По МАЗам даже очень неплохая была поставка - 106 автобусов. Мы рассчитываем, что вы оценили их комфорт и конкурентоспособность, и мы сможем вернуться к теме поставок этой техники к чемпионату мира 2018 года. Во всяком случае, если вы будете проводить соответствующие тендеры, мы будем в них участвовать", - заявил Андрей Кобяков. Осуществлялись также единичные поставки тракторной техники, небольшие поставки техники "Гомсельмаша".

"Думаю, вашему производственно-промышленному комплексу гораздо больше требуется такой техники и он в состоянии ее использовать", - добавил премьер-министр. Глава белорусского правительства обратил внимание, что Беларусь готова сотрудничать и в области сельского хозяйства.

"В этом плане нам есть что предложить: внедрение новых технологий, введение в оборот новых земель, мелиорация - это все те направления, где мы имеем неплохой опыт. Вы активно занялись садоводством. Беларусь поставляет для этого саженцы, в этом году отправлено около полумиллиона саженцев. Мы готовы продолжать сотрудничество. У нас есть неплохой опыт в строительстве молочно-товарных ферм, тепличных комплексов - думаю, это тоже может быть у вас востребовано", - сказал премьер-министр.

Андрей Кобяков затронул также сектор строительства. "Мы всегда присутствовали достаточно активно на рынке Калининградской области. Наша продукция строительного комплекса - цемент, известь, железобетонные изделия, кирпич, сухие смеси - это востребовано и поставляется. Но мы считаем, что с ростом ваших возможностей и инвестиционных программ эта продукция будет еще более востребованной", - сказал он.

Кроме того, сейчас обсуждается предложение построить белорусский квартал в Калининграде. Среди других перспективных направлений сотрудничества премьер-министр упомянул ИТ-сектор. "Это то новое направление, где у нас тоже есть очень хорошие перспективы для возможного сотрудничества. В целом потенциал у нас колоссальный, давайте работать", - констатировал он.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также отметил потенциал для роста взаимного товарооборота. "Несмотря на то, что у нас около 15% "минуса" по итогу 9 месяцев по товарообороту, белорусский импорт в Калининградскую область растет (плюс 20%). Но у нас есть куда расти, тем более что те поручения, которые давал наш глава государства относительно новых инвестиционных проектов в области строительства, транспортной инфраструктуры, дорог, портов, будут требовать и строительных материалов, которыми славится Беларусь", - заявил Антон Алиханов.

Прокомментировал губернатор Калининградской области и строительство белорусского квартала. "Идея хорошая, у нас была договоренность у предыдущего руководства региона относительно того, что на юго-востоке города выделят для этого определенный участок. Я подтверждаю, что мы привержены этим обязательствам и готовы переходить в юридическую плоскость. Работа в этом направлении ведется", - сказал он, сообщила БЕЛТА .

По словам Антона Алиханова, будет продолжено и сотрудничество в области сельского хозяйства. "Да, у нас есть хорошие результаты в садоводстве. Нам нужна будет ваша поддержка в части мелиорации. Кроме того, у нас есть несколько проектов по выращиванию овощей закрытого грунта, а также проектов в области молочного животноводства. Будем в этом направлении сотрудничать", - резюмировал он.

