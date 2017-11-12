8 отличий между сильными и слабыми руководителями

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От хорошего начальника зависит все в этом мире. Будучи менеджером, важно помнить о своем влиянии на рабочем месте. Делаете ли вы всех лучше? Или причиняете им боль, не осознавая этого?

Вот 8 пунктов, показывающих разницу между сильными и слабыми руководителями.

1. Сильные менеджеры сконцентрированы на прогрессе, слабые — на процессе

Да, вам нужен какой-то процесс, чтобы держать сотрудников под контролем. Но когда контроля слишком много, вы убиваете творчество. А это то, что в конечном итоге ведет к успеху любую организацию. Не уничтожайте его. Не бойтесь настраивать или удалять процессы, чтобы помочь вашей команде выйти за рамки привычного. Поощрение прогресса, а не процесса, важно для долгосрочного роста вашей компании.

2. Сильные менеджеры всегда выбирают правильное дело, слабые менеджеры просто делают все правильно

Деловой мир иногда может показаться гигантской игрой «Царь горы». Знаете, это детская игра, где один ребенок стоит на вершине холма, и все пытаются сбить его с ног? Сильные менеджеры понимают, что так не нужно руководить. Если вы действительно хотите, чтобы ваша компания поднялась на вершину, вам нужно воодушевить других и помочь им в их карьерах. Когда все доберутся до вершины холма, вы сможете оставаться там дольше.

3. Сильные менеджеры состязаются сами с собой, слабые — конкурируют с другими

Лучшие менеджеры понимают, что их единственный противник — они сами. Вы не должны беспокоиться о карьерных траекториях ваших коллег. Сравнение себя с другими принесет только горечь. Смотрите внутрь, чтобы находить способы становиться лучше каждый день. Стимулирование подобного мышления среди ваших сотрудников пойдет на пользу всем.

4. Сильные менеджеры работают с определенной целью, слабые — для аплодисментов

Сотрудники видят, когда вы работаете только ради денег. Это особенно верно для моего поколения. Мы ценим позитивное влияние больше, чем получение большой зарплаты. Вы управляете на основе собственного примера? Топ-менеджеры, такие как Джон Рид из медицинского стартапа Keet Health, говорят, что это лучше всего: «Мы принимаем решения исходя только из одного вопроса: «Что лучше для пациента?» Наши сотрудники ценят свою работу, потому что знают, что она имеет смысл — приоритеты их проектов основаны на влиянии и значении, а не только на конечном результате». Он не одинок. Многие другие лидеры — от Тони Шея из Zappos до Хамди Улюкайи из Chobani — также прививают культуру, «основанную на причинах», в своих корпорациях.

5. Сильные менеджеры мыслят с позиции «Да, и…», слабые — с позиции «нет, но…»

Сильные лидеры понимают, что инновации не рождаются от стереотипного мышления. Эту концепцию я узнал на курсах комедийной импровизации в Чикаго. Лучшие шоу были основаны на принципе «Да, и…». Кто-то говорил что-то смешное, и другие актеры должны были принять и обыграть эту идею.

Теперь представьте, что произойдет, если на том же шоу появится подход «Нет, но», который мгновенно уничтожит эти новые идеи. Это шоу получилось бы очень скучным и очень быстрым. Сильные менеджеры понимают, что этот принцип применим и к их работе. Они должны принимать людей такими, какие они есть, и воспитывать в них страсть и творчество. Поиск способа сказать «да» — это то, где начинаются инновации.

6. Сильные менеджеры уважают ваше время, слабые — тратят его

Никто не хочет тратить весь день на совещание, где ничего не решается. Но слишком многие из нас делают именно это! Умные менеджеры понимают, что одно дело — держать сотрудников в курсе, и другое дело — тратить время на ненужные встречи. Лучшие менеджеры уважают время своих сотрудников, ограничивая количество совещаний. Если вы можете что-то сообщить по электронной почте, сделайте это. Не приглашайте всех сотрудников на совещание, которое требует присутствия всего нескольких человек. Возможность членов команды эффективно использовать свое время помогает каждому стать более продуктивным.

7. Сильные менеджеры поощряют отпуск, слабые заставляют избегать его

Нет ничего лучше, чем расслабиться и насладиться отпуском. К сожалению, примерно половина сотрудников в США не использует все свои оплачиваемые дни отпуска. Так что же кроется за этим менталитетом «работы без отдыха»? Многие следуют ему из опасения, что они что-то упустят или даже потеряют работу, потому что взяли отпуск. Но пользы от этого на работе нет. Перегруженные сотрудники испытывают стресс и выгорание, а их производительность падает. Как менеджер вы имеете прямое влияние на то, используют ли ваши сотрудники дни отпуска. Поощряйте их взять столь необходимый перерыв, чтобы они могли вернуться отдохнувшими и заряженными энергией.

8. Сильные менеджеры рассматривают ошибки как возможности для обучения, слабые менеджеры ругают за них

Ошибки и неудачи — большая часть процесса обучения. 23-летнюю Опру Уинфри уволили с работы репортером. Стивен Кинг в 24 года жил со своей семьей в трейлере, подрабатывая уборщиком. Они использовали эти ситуации как возможности учиться и расти. Так же должно быть и в деловом мире. Всегда есть возможность посмотреть на ошибки как на возможности для обучения. Вам нужен позитив или вы слишком заняты, ругая своих сотрудников? Помните, что позитивное и негативное отношение — заразны. То, как вы реагируете, когда что-то идет не так, влияет на моральный дух вашей команды и будущую производительность.

Став сильным менеджером, вы не только поможете улучшить результаты своей компании. Это также поможет вам воодушевить окружающих, чтобы каждый смог достичь своих целей — вместе. Прикладывая усилия, чтобы создать позитивную среду на рабочем месте, вы достигнете большего, чем когда-либо прежде.

Forbes, перевод «Идеономики»