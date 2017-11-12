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Умер второй мальчик, на которого рухнула плита на «недострое»
Второй ребенок, пострадавший при обрушении железобетонного перекрытия в недостроенном частном доме в Могилеве, умер в больнице, не приходя в сознание.
Известно, что мальчику была сделана сложнейшая 6-часовая операция, однако в понедельник, 13 ноября, он умер.
По словам официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, «с учетом новых обстоятельств следствием будет дана правовая оценка произошедшему».
Напомним, 1 ноября
42-летнего владелец заброшенного недостроя, в котором погибли дети, сначала был задержан на трое суток, а затем отпущен из-под стражи.
По факту гибели 9-летнего ребенка и причинения увечий по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Служебная халатность» были
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Второй ребенок, пострадавший при обрушении железобетонного перекрытия в недостроенном частном доме в Могилеве, умер в больнице, не приходя в сознание.
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