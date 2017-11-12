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Умер второй мальчик, на которого рухнула плита на «недострое»

13.11.2017 17:37 — Разное | БДГ  
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Второй ребенок, пострадавший при обрушении железобетонного перекрытия в недостроенном частном доме в Могилеве, умер в больнице, не приходя в сознание.

Известно, что мальчику была сделана сложнейшая 6-часовая операция, однако в понедельник, 13 ноября, он умер.

По словам официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, «с учетом новых обстоятельств следствием будет дана правовая оценка произошедшему».

Напомним, 1 ноября погиб под обрушившейся плитой перекрытия в Могилеве 9-летний мальчик. Еще один мальчик в тяжелейшем состоянии был госпитализирован с тяжелейшими увечьями, третий мальчик побежал звать на помощь. Третий мальчик побежал звать на помощь.

42-летнего владелец заброшенного недостроя, в котором погибли дети, сначала был задержан на трое суток, а затем отпущен из-под стражи.

По факту гибели 9-летнего ребенка и причинения увечий по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Служебная халатность» были возбуждены два уголовных дела. По словам Оксаны Соленюк, в служебной халатности обвиняются чиновники горисполкома Могилева.

 
Теги: Могилев
 
 
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Второй ребенок, пострадавший при обрушении железобетонного перекрытия в недостроенном частном доме в Могилеве, умер в больнице, не приходя в сознание.

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