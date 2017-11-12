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Подробности уголовного дела: бомж насиловал и грабил пенсионерок
13.11.2017 17:36 — Разное | Sputnik Беларусь
Утром в субботу 11 ноября
"Он сразу начал высказывать выдуманные из головы претензии: якобы женщина в 1988 году работала бухгалтером и не выплатила его товарищу сумму, эквивалентную нынешним 240 рублям. 73-х летняя пенсионерка пыталась объяснить злоумышленнику, что он обознался, но тот был непоколебим", — рассказал Василевский.
Преступник потребовал накрыть на стол и поставить выпивку. Женщина подчинилась. Спустя полчаса незваный гость, все выпив и съев, снова стал требовать денег. Потом он набросился на пенсионерку, изнасиловал ее, забрал 45 рублей и ушёл.
Позже выяснилось, что под надуманными предлогами бродяга проник в дом к ещё одной уже 84-летней женщине, где также совершил насильственные действия и забрал 5 рублей.
Потерпевшие обратились в милицию, и подозреваемый был оперативно задержан на железнодорожной станции, где поджидал поезд, чтобы покинуть посёлок, в котором совершил два изнасилования. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Комментарий официального представителя УВД Гродненского облисполкома Ярослава Василевского слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский прокомментировал на радио Sputnik Беларусь подробности жуткого преступления в...
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