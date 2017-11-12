Подробности уголовного дела: бомж насиловал и грабил пенсионерок

Утром в субботу 11 ноября ранее судимый гражданин, ведущий бродяжнический образ жизни , приехал на поезде в один из населённых пунктов Свислочского района. 53-летний бродяга долго скитался возле станции и около 9 часов постучался в двери дома 73-летней пенсионерки.

"Он сразу начал высказывать выдуманные из головы претензии: якобы женщина в 1988 году работала бухгалтером и не выплатила его товарищу сумму, эквивалентную нынешним 240 рублям. 73-х летняя пенсионерка пыталась объяснить злоумышленнику, что он обознался, но тот был непоколебим", — рассказал Василевский.

Преступник потребовал накрыть на стол и поставить выпивку. Женщина подчинилась. Спустя полчаса незваный гость, все выпив и съев, снова стал требовать денег. Потом он набросился на пенсионерку, изнасиловал ее, забрал 45 рублей и ушёл.

Позже выяснилось, что под надуманными предлогами бродяга проник в дом к ещё одной уже 84-летней женщине, где также совершил насильственные действия и забрал 5 рублей.

Потерпевшие обратились в милицию, и подозреваемый был оперативно задержан на железнодорожной станции, где поджидал поезд, чтобы покинуть посёлок, в котором совершил два изнасилования. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Комментарий официального представителя УВД Гродненского облисполкома Ярослава Василевского слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.