Калининградский губернатор в Минске поднял вопрос о конфискованной российской электротехнике

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Компании из Калининградской области, чью электронную технику конфисковали белорусские таможенники в 2014-2015 годах, рассчитывают решить все спорные вопросы в белорусском суде.

Об этом на встрече с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым в понедельник сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщает ТАСС.

В декабре 2014 года белорусская таможня задержала 38 машин с грузами от более чем десяти калининградских компаний, производителей телевизоров и приемников сигналов цифрового телевидения.

Основанием для конфискации, по данным белорусской таможни, стало недекларирование (недостоверное декларирование) товаров. В Торгово-промышленной палате Калининградской области сообщили, что вся электроника, задержанная белорусскими таможенниками, была произведена легально в области и перевозилась на законных основаниях. По оценкам калининградских властей, общий объем убытков региональных компаний составил порядка 500 млн рублей.

"Есть вещи, которые нас беспокоят. Та сама история с телевизорами. Она, к сожалению, пока окончательно не решена. Но, тем не менее, было решение Евразийского суда", - сказал губернатор.

Алиханов добавил, что представители Торгово-промышленной палаты Калининградской области обратились в белорусский суд.

"Имея на руках решение суда Евразийского союза, я надеюсь, мы, наконец, эту проблему закроем, и эту страницу перевернем", - отметил глава региона.

В феврале 2017 года суд ЕврАзЭС установил, что Беларусь не в полном объеме исполняет положения Договора о ЕврАзЭС в плане обеспечения свободы движения товаров и функционирования Таможенного союза.

Тем самым суд частично удовлетворил заявление Российской Федерации о несоблюдении белорусской стороной отдельных положений правовых актов, принятых в рамках ЕврАзЭС.

Поводом для разбирательства в суде ЕврАзЭС стало обращение Министерства юстиции РФ.

Его представители заявляли, что в конце 2014 - начале 2015 годах таможенными органами Беларуси были необоснованно приняты решения об аресте и реализации бытовой техники, принадлежащей российским хозяйствующим субъектам и перевозившейся автомобильным транспортом с территории Калининградской области в другие регионы РФ.