Видеофакт: Шевчук и группа ДДТ приехали в Минск

15 ноября в "Минск-Арене" группа "ДДТ" выступит с программой "История звука". В понедельник фронтмен коллектива Юрий Шевчук прибыл в Минск и рассказал, что новый альбом является "экскурсом в историю новейшего времени". В проекте собраны песни разных лет, начиная с образования группы.



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"Поговорим, вспомним, споем вместе много песен. Будут звучать песни 80-х, 90-х, 2000-х, — пообещал музыкант.

Чуть более года назад на фестивале "Мост" Шевчук рассказывал, что работает над экспериментальным проектом, ради которого отложил подготовку нового материала, и пообещал вернуться в Беларусь.

Первый полноценный концерт ДДТ в Беларуси состоялся в мае 1989 года на минском стадионе "Динамо" — два дня подряд был аншлаг. С 2011 по 2016 годы коллектив не выступал в Беларуси.

Группа "ДДТ" была основана 1980 году. Название коллектива происходит от химического вещества Дихлордифенилтрихлорэтан, которое ранее использовалось при борьбе с насекомыми. Бессменным лидером и автором большинства песен "ДДТ" является Юрий Шевчук.