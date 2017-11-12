Южное турне: Беларусь-Кавказ – 3:6

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Турне белорусской футбольной сборной на Кавказ завершилось ничьей и поражением при разнице мячей 3:6.

После разгрома от сборной Армении (1:4) подопечные Криушенко закрывали сезон игрой с другой кавказской командой – Грузией.

В матче, который проходил в Кутаиси, первыми отличились гости. На 24-й минуте первым к мячу, отскочившему от Лаптева, подоспел Стасевич и красивым ударом пробил грузинского кипера – 1:0.

Однако, белорусы удерживали победный счет недолго. На 35-й минуте после подачи углового отличился Сихарулидзе – 1:1.

Начало второго тайма привело в восторг горячих кавказских болельщиков. На 51-й минуте вновь с углового вышедший на поле игрок турецкого «Генчерберлиги» Двали пробил вратаря белорусов – 1:2.

Но белорусской сборной удалось все же сравнять счет. Стасевич, на этот раз выступивший в роли ассистента, навесил на Нехайчика, и игрок брестского «Динамо» красиво головой отправил второй мяч в ворота грузин – 2:2.

В итоге матч закончился с таким счетом, а по итогам кавказского турне сборная Беларусь заработала одно очко, забив три и пропустив шесть мячей.