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Путин помирился с Эрдоганом
13.11.2017 20:00 — Разное | Ежедневник
Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Турции можно считать восстановленными практически в полном объеме.
Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает
"Как мы с вами договаривались, в ходе моего визита к вам мы проведем рабочую встречу сегодня. Я благодарен за то, что вы приняли приглашение, действительно, мы совсем рядом, как вы сказали, в часе с небольшим всего полета. Хочу отметить в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме", - обратился Путин к Эрдогану.
Со своей стороны президент Турции отметил, что "после начала процесса нормализации между нашими двумя странами частые встречи [лидеров] придают ускорение развитию наших двусторонних отношений". "И наши двусторонние отношения, и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность вместе смотреть в будущее", - заявил турецкий лидер.
Эрдоган проинформировал Путина о своих планах после Сочи отправиться в Кувейт и Катар. "Уверен, что наша сегодняшняя встреча пройдет эффективно и с большим удовлетворением мы отсюда дальше поедем в Кувейт и Катар", - заключил президент Турции.
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Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Турции можно считать восстановленными практически в полном объеме.
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