ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин помирился с Эрдоганом

13.11.2017 20:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Путин помирился с Эрдоганом

Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Турции можно считать восстановленными практически в полном объеме.

Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.

"Как мы с вами договаривались, в ходе моего визита к вам мы проведем рабочую встречу сегодня. Я благодарен за то, что вы приняли приглашение, действительно, мы совсем рядом, как вы сказали, в часе с небольшим всего полета. Хочу отметить в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме", - обратился Путин к Эрдогану.

Со своей стороны президент Турции отметил, что "после начала процесса нормализации между нашими двумя странами частые встречи [лидеров] придают ускорение развитию наших двусторонних отношений". "И наши двусторонние отношения, и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность вместе смотреть в будущее", - заявил турецкий лидер.


По его оценке, российско-турецкие отношения в политическом, в военном, в торговом и в культурно-экономическом варианте развиваются все интенсивнее с каждым днем. Он также констатировал, что наряду с личными встречами общение на высшем уровне продолжается в телефонном формате.

Эрдоган проинформировал Путина о своих планах после Сочи отправиться в Кувейт и Катар. "Уверен, что наша сегодняшняя встреча пройдет эффективно и с большим удовлетворением мы отсюда дальше поедем в Кувейт и Катар", - заключил президент Турции.



 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Турции можно считать восстановленными практически в полном объеме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минэкономики предполагают, что декрет о либерализации бизнеса заработает с 1 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика