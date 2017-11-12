В Минэкономики предполагают, что декрет о либерализации бизнеса заработает с 1 января





Декрет «О развитии предпринимательства» может вступить в силу с 1 января следующего года, рассчитывают в Минэкономики. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич на VII Международном форуме предпринимательства.

Как сообщил сегодня на открытии форума премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, «в настоящий момент реализуется комплекс мер по раскрепощению деловой активности». «Подготовлен проект из десяти документов, восемь из которых уже подписаны президентов, еще два находятся на рассмотрении», – сказал он.

Премьер-министр отметил, что документ предусматривает единые минимальные требования для бизнеса, кардинальное сокращение обязательных требований санитарных норм, реформирование контрольно-надзорной деятельности и упрощение порядка лицензирования бизнеса.

В свою очередь, как признался заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, в Минэкономики рассчитывают, что декрет «О развитии предпринимательства» вступит в силу 1 января 2018 года.

При этом он указал на то, что даже после принятия законопроекта, потребуется еще «большой шлейф документов и действий, которые должны быть направлены на реализацию принятого положения».

По словам замминистра, проект декрета несет в себе очень много хороших вещей, также включает некоторые нормы прямого действия. Он привел цифры пожарных, ветеринарных и санитарных требований, которые должны выполнить бизнесмены сегодня, и какие должны будут выполнять в будущем: «Пожарных требований было 586 – останется 58, ветеринарных требований было 2200 – станет 208, санитарных требований станет также в 10 раз меньше».

Дмитрий Матусевич отметил, что сегодня на доработке у Министерства экономики находится проект указа по лицензированию, который входит в проект документов, направленных на либерализацию бизнеса.

«Сейчас он находится в Минэкономики на доработке, мы его немного подшлифуем, а на следующей неделе отправим в правительство. Основным итогом документа станет не количество сокращаемых видов, а то, что будет сокращено само количество выдаваемых лицензий примерно наполовину», – сказал он.

Кроме этого, как сказал Матусевич, правительство Беларуси в этом году рассмотрит Стратегию развития малого и среднего бизнеса до 2030 года.

«Минэкономики готовит такой документ. Большинством госорганов он согласован. Мы получили мнение бизнеса. Наша цель, чтобы документ был внесен в правительство и принят до конца текущего года», – сказал он.