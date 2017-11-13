Совладелец «Фармлэнда» хочет крови

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Иван Логовой, являющийся совладельцем компании «Фармлэнд», построит в Беларусь 18 плазмоцентров и сделает «процедуру сдачи крови привлекательной».

Об своих планах по развитию производства лекарств из плазмы крови человека бизнесмен рассказал журналу Timecity Magazine .

По его словам, «в обозримом будущем» «Фармлэнд» планирует открыть 18 плазмоцентров на территории Беларуси. Четыре из них разместятся в Минске, остальные - в областных и районных центрах.

«Наша задача состоит и в том, чтобы сама процедура сдачи крови стала привлекательной (прежде всего за счет того, что донор начинает чувствовать себя социально ответственным, великодушным человеком, добровольно участвующим в эффективной помощи другим), а также простой, без очередей и бюрократии», - отметил Иван Логовой.

«По некоторым эпидемиологическим причинам нам очень важно организовать изготовление таких препаратов из плазмы местных доноров. Без лишней скромности подчеркну, что наше производство по переработке плазмы крови уникально по высочайшему уровню применяемых организационных, интеллектуальных, технических и аналитических решений», - подчеркнул он.

Производство лекарств, для которых используется плазма крови белорусских доноров, было запущено в 2015 году в Несвиже. В новый завод Иван Логовой и его голландский партнер Ник Зи вложили 23 млн долларов. Предприятие полностью обеспечивает потребности белорусской системы здравоохранения, продукцию также планируется экспортировать . Первая очередь проекта предусматривает переработку 150 тыс. литров плазмы в год, вторая – еще 300 тыс. литров.

«Минздрав взял на себя обязательства ежегодно обеспечивать наше производство плазмой в объеме 100 тыс. литров, остальную часть мы должны будем заготавливать в собственных плазмоцентрах, которые планируем создать в республике», - рассказывал о перспективах проекта Иван Логовой.

В 2016 году Иван Логовой и Ник Зи подписали протокол о намерениях создать совместное предприятие с Национальной иммунобиологической компанией - одним из подразделений госкорпорации «Ростех». Российский партнер намеревался вложить в совместный проект около 30 млн долларов, а выход на промышленный выпуск лекарств был запланирован на 2018 год. Также намечалось сотрудничество в создании пунктов сбора плазмы.

Но сделка не состоялась.

«Сделка не сложилась — не знаю, к сожалению, или к счастью. Российская госкорпорация «Нацимбио» решила, что им следует построить свой завод в России», - рассказал Иван Логовой.

«Их можно понять — соображения национальной безопасности. Им это важно, особенно после введения санкций против их страны. Сначала они хотели, чтобы у нас был совместный завод в дополнение к их заводу в России: можно было бы начать с нашего завода, отработать технологию, зарегистрировать продукты. Но потом было решено иначе», - отметил он.

«Но мы на шаг впереди, у нас уже есть готовый завод. Думаю, что мы будем на шаг впереди и в организации плазмоцентров», - считает бизнесмен.