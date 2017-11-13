Бывший замглавы Партизанского района получил 9 лет колонии

Приговор в отношении Николая Петрамовича был оглашен 13 ноября в суде Первомайского района.

Суд приговорил бывшего заместителя председателя Партизанского района к 9 годам колонии усиленного режима за взятки, передает БЕЛТА .

У обвиняемого также конфискуют имущество, а средства, полученные преступным путем, будут взысканы в бюджет государства.

Напомним, в промежуток времени с 2008 до 2016 года получил взятки в размере свыше 1 миллиона белорусских рублей, при этом пострадали 38 граждан. Свидетелями выступали 11 человек.

Петрамович признал свою вину частично. Он не согласен с обвинениями в наличии корыстной цели при осуществлении мошеннических действий, а также он отрицает вину в подстрекательстве к даче взятки.