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Бывший замглавы Партизанского района получил 9 лет колонии

13.11.2017 19:57 — Разное | БДГ  
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Приговор в отношении Николая Петрамовича был оглашен 13 ноября в суде Первомайского района.

Суд приговорил бывшего заместителя председателя Партизанского района к 9 годам колонии усиленного режима за взятки, передает БЕЛТА.

У обвиняемого также конфискуют имущество, а средства, полученные преступным путем, будут взысканы в бюджет государства.

Напомним, в промежуток времени с 2008 до 2016 года получил взятки в размере свыше 1 миллиона белорусских рублей, при этом пострадали 38 граждан. Свидетелями выступали 11 человек.

Петрамович признал свою вину частично. Он не согласен с обвинениями в наличии корыстной цели при осуществлении мошеннических действий, а также он отрицает вину в подстрекательстве к даче взятки.

 
 
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Приговор в отношении Николая Петрамовича был оглашен 13 ноября в суде Первомайского района.

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