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Минчане устроили "битву" за акционную хурму в гипермаркете

13.11.2017 23:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видео в гипермаркете снял очевидец. По его информации, давка произошла из-за хурмы, которая продавалась по принципу "две по цене одной".

Посетители гипермаркета размели подешевевшие фрукты за считанные минуты. При этом некоторые возмущались, что их снимают на видео.

 
 
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Жители Минска в одном из гипермаркетов столицы устроили настоящую битву за акционную хурму. Смотрите, как проходило "сражение" за уцененный товар.

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