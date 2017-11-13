Видео в гипермаркете снял очевидец. По его информации, давка произошла из-за хурмы, которая продавалась по принципу "две по цене одной".

Посетители гипермаркета размели подешевевшие фрукты за считанные минуты. При этом некоторые возмущались, что их снимают на видео.