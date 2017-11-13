Видеофакт: из-за нашествия медуз вода в Балаклавской бухте стала белой

На кадрах можно увидеть, как миллионы медуз в воде образовали подобие белого студня, в котором покачиваются яхты и лодки у причала.

Специалисты отмечают, что такое явление обычно случается в Черном море весной, а не незадолго до приближения зимы.

По словам местных жителей, медуз прибило к берегу после недавнего шторма.