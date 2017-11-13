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Короткий путь к финансовой цели указывает процентная ставка в Банке «Решение»

14.11.2017 00:00 — Разное | Ежедневник  
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Короткий путь к финансовой цели указывает процентная ставка в Банке «Решение»

Когда есть финансовые планы, нужны инструменты для их скорейшего выполнения. Такой набор инструментов предлагает Банк «Решение»: увеличенная процентная ставка по срочным вкладам указывает кратчайший путь к достижению финансовой цели.

Теперь на вновь заключаемые договоры срочных безотзывных рублёвых депозитов «Формула успеха» и «Online-решение» ставка колеблется от 5,3 до 11,4% в первом случае и от 5,5 до 11,6% во втором.

Разница между этими депозитами состоит в первую очередь в том, что вклад «Формула успеха» выгоден при размещении значительных сумм на более длительные периоды. Он заключается на срок от 1 месяца до года с возможностями его автоматического перезаключения.

А «Online-решение» — это в большей степени оперативный инструмент управления деньгами с более широкой линейкой сроков и вариантов процентной ставки.

Приятный и полезный бонус: если сумма вклада «Формула успеха» больше либо равна 1000 рублей/USD/EUR, карточка VISA Platinum выдаётся бесплатно!

Вклад «Online-решение» может самостоятельно открыть каждый, у кого есть карточка Банка «Решение». Причём, сделать это можно в любое время и где угодно, потому что он открывается в приложении «Мобильный банк», которое доступно для скачивания в AppStore  и GooglePlay.

Управлять финансами с Банком «Решение» - просто и удобно! Это касается не только возможностей пополнения и открытия вкладов, но и возможностей Мобильного банка, который станет для вас незаменимым финансовым помощником!

Для того, чтобы делать деньги, нужны правильные инструменты. То есть, те, которые экономят время, просты в использовании и всегда под рукой. В партнёрстве с Банком «Решение», вы получаете доступ к самым современным и актуальным инструментам, которые работают на благо ваших финансов!

 
 
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Когда есть финансовые планы, нужны инструменты для их скорейшего выполнения. Такой набор инструментов предлагает Банк «Решение»: увеличенная процентная ставка по...

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