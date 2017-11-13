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Короткий путь к финансовой цели указывает процентная ставка в Банке «Решение»
14.11.2017 00:00 — Разное | Ежедневник
Когда есть финансовые планы, нужны инструменты для их скорейшего выполнения. Такой набор инструментов предлагает Банк «Решение»: увеличенная процентная ставка по срочным вкладам указывает кратчайший путь к достижению финансовой цели.
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А
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Когда есть финансовые планы, нужны инструменты для их скорейшего выполнения. Такой набор инструментов предлагает Банк «Решение»: увеличенная процентная ставка по...
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