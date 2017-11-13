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Давыдюк: ансамбль "Лилея" стал лауреатом творческого фестиваля в Сочи

14.11.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международный творческий форум "Планета искусств — культура народов мира" с 27 октября по 7 ноября в пяти городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Евпатории, Калининграде и Сочи.

Белорусский ансамбль народной песни "Лилея", созданный сотрудниками предприятия "Промагролизинг", отправился на финальный конкурсный этап в Сочи, где занял 2 место в международном творческом форуме в номинации "народный вокал".

Давыдюк: ансамбль "Лилея" стал лауреатом творческого фестиваля в Сочи
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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Любой творческий коллектив, который едет выступать на конкурс, мечтает о победе, отметила в беседе на радио Sputnik Беларусь художественный руководитель ансамбля "Лилея" Татьяна Давыдюк.

"Международный фестиваль-конкурс "Планета искусств" организовал Московский фестивальный комитет. У них целая программа гастролирующих фестивалей в городах России. Мы попали в город Сочи, и нам приятно, что нас оценили, мы достойно представили Беларусь и заняли второе место", — рассказала Давыдюк.

Конкурсная программа фестиваля состояла из нескольких заданий. В частности, коллективам было предложено представить на суд публики "домашнее задание" — приветствие другой стране, которая также участвовала в конкурсе.

"Фестиваль международный, каждый приезжает со своей культурой, со своей песней, со своим костюмом. И мы решили, что поприветствуем Армению, потому что несколько участников нашего коллектива наполовину армяне. И, кстати, первое выступление за пределами Беларуси у нас состоялось в Армении. Когда мы ехали на сельскохозяйственную выставку представлять нашу страну, подумали, что могли бы выучить известную народную армянскую песню", — рассказала Давыдюк.

Подобные фестивали дают возможность коллективам проявить креативный подход и показать себя с разных сторон, отметила собеседница Sputnik.

Фрагмент беседы с художественным руководителем ансамбля "Лилея" Татьяной Давыдюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Художественный руководитель ансамбля "Лилея" Татьяна Давыдюк рассказала радио Sputnik Беларусь о престижной награде, которую коллектив завоевал во время творческого...

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