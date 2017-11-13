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Тест: Моне или Мане?

14.11.2017 07:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В день рождения Клода Моне Sputnik предлагает проверить себя на знание истории искусства на конкретных примерах двух художников.

Эдуард Мане — один из основоположников импрессионизма. О нем говорили, что художник выступает против традиционных портретов, "озаренных бенгальскими огнями, на лбу которых горят звезды поддельных драгоценностей". Художника не устраивал академизм письма, и он нашел новые средства выражения в живописи.

Клод Моне — также один из основоположников импрессионизма. Отказавшись поступать в Академию изящных искусств в Париже, он потерял содержание отца и жил на деньги тети. Зато оказался в компании, которая во многом состояла из парижских художников. Моне из-за болезни обрел необычную способность видеть в ультрафиолетовом цвете, и это повлияло на тональность его работ.

 
 
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14 ноября 1840 года родился один из основателей импрессионизма Клод Моне.

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