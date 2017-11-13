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Единая система безопасности ЕС: чего опасаются Польша и Беларусь
14.11.2017 09:08 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. 23 страны-члена ЕС, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, в понедельник официально уведомили Евросоюз о намерении приступить к постоянному структурированному сотрудничеству в сфере обороны (PESCO).
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Европейцы намерены совместно разрабатывать силы и средства, чтобы осуществлять операции в сфере обороны и безопасности в регионе. Ожидается, что решение о запуске такого сотрудничества, которое позволит странам-членам ЕС объединить усилия в работе над разными оборонными проектами, которые смогут получить финансирование из создаваемого Евросоюзом Европейского оборонного фонда, будет принято в декабре.
НАТО просит доступ к средствам
НАТО должна иметь возможность использовать силы и средства, которые страны-члены Евросоюза будут разрабатывать в рамках постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
© Sputnik/ Владимир Трефилов
"Я считаю, что это может усилить европейскую оборону, что хорошо и для Европы, и для НАТО. Более сильная европейская оборона может помочь нам увеличить расходы на оборону, предоставить новые силы и средства и улучшить распределение бремени внутри альянса", — сказал генсек журналистам.
При этом, по его словам, "одни и те же страны не должны располагать разными потребностями в силах и средствах".
"Необходимо обеспечить, чтобы разработанные в рамках PESCO силы и средства были доступны и для НАТО", — сказал Столтенберг журналистам, комментируя решения ЕС.
Польша задает вопросы
Единая система безопасности Евросоюза не должна дублировать НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский после заседания глав МИД и Минобороны в Брюсселе.
© AFP/ DANIEL MIHAILESCU
Он напомнил, что Европа 40 лет мечтала о создании единой оборонной политики. И Именно поэтому Варшава поставила свою подпись под документом.
"Мы входим в этот эксперимент… но имеем некоторые опасения", — сказал Ващиковский.
Он констатировал, что Европа имеет оборонную систему, имеет союз, который называется НАТО.
"Вопрос, действительно ли мы должны иметь еще одну оборонную систему в ЕС? Тем более что обязательство НАТО направлять на оборонные нужды 2% ВВП исполняют только пять государств", — сказал польский министр.
Ващиковский подчеркнул, что Польша присоединяется к PESCO при условиях, что это не будет дублированием НАТО, не будет соревнованием с США.
Минск высказывает опасения
Беларусь и Россия соприкасаются лоб в лоб с активизацией НАТО у своих границ, заявил в понедельник в ходе встречи с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым белорусский лидер Александр Лукашенко. Президент Беларуси неоднократно высказывался о расширении НАТО на Восток и усилении группировки возле белорусской государственной границы.
Напомним, что в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации сухопутных войск США. Продолжается развертывание элементов ПРО США. Кроме того, Литва закупает норвежские системы ПВО средней дальности NASAMS за 110 миллионов евро. А в октябре в Риге прошли учения Baltic Host, целью которых былая проверка процедуры принятия сил НАТО на территории стран Балтийского региона.
Отвечая на растущую военную угрозу, Россия и Беларусь создают новую конфигурацию военного взаимодействия, которая включает единую противовоздушную оборону и региональную группировку войск.
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НАТО приветствует намерение Евросоюза приступить к постоянному структурированному сотрудничеству в сфере обороны (PESCO), а Варшава имеет вопросы, а Минск -...
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