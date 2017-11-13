Единая система безопасности ЕС: чего опасаются Польша и Беларусь

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. 23 страны-члена ЕС, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, в понедельник официально уведомили Евросоюз о намерении приступить к постоянному структурированному сотрудничеству в сфере обороны (PESCO).



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Европейцы намерены совместно разрабатывать силы и средства, чтобы осуществлять операции в сфере обороны и безопасности в регионе. Ожидается, что решение о запуске такого сотрудничества, которое позволит странам-членам ЕС объединить усилия в работе над разными оборонными проектами, которые смогут получить финансирование из создаваемого Евросоюзом Европейского оборонного фонда, будет принято в декабре.

НАТО просит доступ к средствам

НАТО должна иметь возможность использовать силы и средства, которые страны-члены Евросоюза будут разрабатывать в рамках постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.



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"Я считаю, что это может усилить европейскую оборону, что хорошо и для Европы, и для НАТО. Более сильная европейская оборона может помочь нам увеличить расходы на оборону, предоставить новые силы и средства и улучшить распределение бремени внутри альянса", — сказал генсек журналистам.

При этом, по его словам, "одни и те же страны не должны располагать разными потребностями в силах и средствах".

"Необходимо обеспечить, чтобы разработанные в рамках PESCO силы и средства были доступны и для НАТО", — сказал Столтенберг журналистам, комментируя решения ЕС.

Польша задает вопросы

Единая система безопасности Евросоюза не должна дублировать НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский после заседания глав МИД и Минобороны в Брюсселе.



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Он напомнил, что Европа 40 лет мечтала о создании единой оборонной политики. И Именно поэтому Варшава поставила свою подпись под документом.

"Мы входим в этот эксперимент… но имеем некоторые опасения", — сказал Ващиковский.

Он констатировал, что Европа имеет оборонную систему, имеет союз, который называется НАТО.

"Вопрос, действительно ли мы должны иметь еще одну оборонную систему в ЕС? Тем более что обязательство НАТО направлять на оборонные нужды 2% ВВП исполняют только пять государств", — сказал польский министр.

Ващиковский подчеркнул, что Польша присоединяется к PESCO при условиях, что это не будет дублированием НАТО, не будет соревнованием с США.

Минск высказывает опасения

Беларусь и Россия соприкасаются лоб в лоб с активизацией НАТО у своих границ, заявил в понедельник в ходе встречи с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым белорусский лидер Александр Лукашенко. Президент Беларуси неоднократно высказывался о расширении НАТО на Восток и усилении группировки возле белорусской государственной границы.

Напомним, что в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации сухопутных войск США. Продолжается развертывание элементов ПРО США. Кроме того, Литва закупает норвежские системы ПВО средней дальности NASAMS за 110 миллионов евро. А в октябре в Риге прошли учения Baltic Host, целью которых былая проверка процедуры принятия сил НАТО на территории стран Балтийского региона.

Отвечая на растущую военную угрозу, Россия и Беларусь создают новую конфигурацию военного взаимодействия, которая включает единую противовоздушную оборону и региональную группировку войск.