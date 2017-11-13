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Белоруска Татьяна Петреня завоевала золотую медаль чемпионата мира в прыжках на батуте, который завершился в Софии.

В индивидуальном выступлении опытная 36-летняя спортсменка в финале показала лучший результат среди участниц и набрала 56,075 балла, сообщает БЕЛТА.

Серебряным призером мирового первенства стала Айано Киши (Япония) – 55,740. Третье место заняла Софии Мето из Канады – 55,490 балла.

Татьяна Петреня впервые получила золотую медаль чемпионата мира в индивидуальной программе.

В синхронных прыжках она становилась первой в 2003 году, выступая в паре с Галиной Лебедевой.

На счету белорусской команды батутистов по итогам последнего крупного старта в Софии 4 награды.

Ранее серебряную медаль завоевала женская сборная Беларуси в командных состязаниях.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Татьяна Петреня завоевала золотую медаль ЧМ в прыжках на батуте Белоруска Татьяна Петреня завоевала золотую медаль чемпионата мира в прыжках на батуте, который завершился в Софии.

В синхронных прыжках Владислав Гончаров и Олег Рябцев заняли первое место, дуэт Мария Махаринская и Татьяна Петреня стал третьим.