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Татьяна Петреня завоевала золотую медаль ЧМ в прыжках на батуте
14.11.2017 10:13 — Разное | Ежедневник
mogu.by
Белоруска Татьяна Петреня завоевала золотую медаль чемпионата мира в прыжках на батуте, который завершился в Софии.
В индивидуальном выступлении опытная 36-летняя спортсменка в финале показала лучший результат среди участниц и набрала 56,075 балла, сообщает
Серебряным призером мирового первенства стала Айано Киши (Япония) – 55,740. Третье место заняла Софии Мето из Канады – 55,490 балла.
Татьяна Петреня впервые получила золотую медаль чемпионата мира в индивидуальной программе.
В синхронных прыжках она становилась первой в 2003 году, выступая в паре с Галиной Лебедевой.
На счету белорусской команды батутистов по итогам последнего крупного старта в Софии 4 награды.
Ранее серебряную медаль завоевала женская сборная Беларуси в командных состязаниях.В синхронных прыжках Владислав Гончаров и Олег Рябцев заняли первое место, дуэт Мария Махаринская и Татьяна Петреня стал третьим.
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Белоруска Татьяна Петреня завоевала золотую медаль чемпионата мира в прыжках на батуте, который завершился в Софии.
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