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Россия выступает за мирное урегулирование вопроса на Корейском полуострове

14.11.2017 10:46 — Разное | Ежедневник  
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Россия выступает за мирное урегулирование вопроса на Корейском полуострове

Россия заинтересована в мирном урегулировании корейского вопроса, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Он отметил, что это принципиальная позиция Москвы, которая отстаивается во всех инстанциях.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали, сообщают РИА Новости. 

 
 
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Россия заинтересована в мирном урегулировании корейского вопроса, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Республики Корея...

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