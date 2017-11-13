Россия выступает за мирное урегулирование вопроса на Корейском полуострове





Россия заинтересована в мирном урегулировании корейского вопроса, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Он отметил, что это принципиальная позиция Москвы, которая отстаивается во всех инстанциях.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали, сообщают РИА Новости.