Батюшка-сутенер, получивший 5,5 лет тюрьмы, может обжаловать приговор

В Витебске во вторник 14 ноября был оглашен приговор священнику из Ленинградской области . Он обвиняется в организации и использовании занятий проституцией, сопряженных с вывозом за пределы государства лиц, для занятий проституцией. По данным следствия, священник долгое время вербовал девушек из Беларуси для борделей Санкт-Петербурга.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В целях предотвращения распространения сведений об интимных сторонах участвующих в деле лиц, судебное заседание проходило в закрытом режиме", — сообщила Шильченок.

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39-летний священник был ранее задержан на вокзале в Витебске с двумя завербованными женщинами. В суде он свою вину не признал. Приговор еще не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в установленные законом сроки.

Комментарий помощника председателя суда Железнодорожного района города Витебска Елены Шильчёнок слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.