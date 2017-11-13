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Батюшка-сутенер, получивший 5,5 лет тюрьмы, может обжаловать приговор
14.11.2017 11:27 — Разное | Sputnik Беларусь
В Витебске во вторник 14 ноября был
"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В целях предотвращения распространения сведений об интимных сторонах участвующих в деле лиц, судебное заседание проходило в закрытом режиме", — сообщила Шильченок.
39-летний священник был ранее задержан на вокзале в Витебске с двумя завербованными женщинами. В суде он свою вину не признал. Приговор еще не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в установленные законом сроки.
Комментарий помощника председателя суда Железнодорожного района города Витебска Елены Шильчёнок слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Помощник председателя суда Железнодорожного района города Витебска Елена Шильчёнок рассказала радио Sputnik Беларусь подробности вынесенного в Витебске приговора...
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