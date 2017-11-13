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Борисовчанин залез в кассу магазина прямо под камерой видеонаблюдения

14.11.2017 11:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в минувшее воскресенье в одном из магазинов в Крупках, рассказали в УВД Миноблисполкома. Трое мужчин зашли в пустовавший торговый объект, причем два из них отвлекали продавца, которая на тот момент находилась в зале, а третий подошел к кассе, открыл ее и забрал выручку. Всего из кассы было похищено 600 рублей.

Прямо над кассой установлена камера видеонаблюдения, которая и запечатлела момент кражи. После того, как злоумышленники ушли, кассир заметила пропажу и позвонила в милицию, рассказав правоохранителям приметы мужчин.

Милиционеры быстро вычислили злоумышленников и задержали всех троих – двоих недалеко от магазина, а непосредственного исполнителя на железнодорожной станции, откуда он хотел уехать в Борисов.

В отношении борисовчанина было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Беларуси, санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. В отношении двух других задержанных проводится проверка.

 
 
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Житель Борисова был задержан по подозрению в краже денег из кассы магазина в Крупках. Смотрите на видео, как действовал злоумышленник вместе со своими...

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