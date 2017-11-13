ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 40% вложений в экономику Беларуси поступает из России

14.11.2017 11:43 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Более 40% вложений в экономику Беларуси поступает из России

По данным Белстата, иностранные инвесторы вложили 6,7 млрд долларов в экономику Беларуси с января по сентябрь этого года, каждый четвертый из них — представитель России.

На втором месте по вложениям в реальный сектор белорусской экономики – Великобритания 26,6%), а третьем – Кипр (7,1%).

За это же время организации Беларуси (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на 4 млрд долларов, в том числе субъектам хозяйствования России 66,8% от всех направленных инвестиций, Украины – 17,9%, Великобритании – 6,8%. На долю прямых инвестиций пришлось 93,8% всех направленных инвестиций за рубеж.

По сравнению с прошлым годом инвестиции в экономику Беларуси растут. Так, за аналогичный период 2016 года сумма составила 6,3 млрд (на 400 млн долларов меньше). Вырос и процент прямых инвестиций, пишет telegraf.by.
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Белстата, иностранные инвесторы вложили 6,7 млрд долларов в экономику Беларуси с января по сентябрь этого года, каждый четвертый из них — представитель...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Электричество в Украине в 2 раза дешевле. Сравниваем цены на коммуналку у нас и других странах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика