



По данным Белстата, иностранные инвесторы вложили 6,7 млрд долларов в экономику Беларуси с января по сентябрь этого года, каждый четвертый из них — представитель России.

На втором месте по вложениям в реальный сектор белорусской экономики – Великобритания 26,6%), а третьем – Кипр (7,1%).

За это же время организации Беларуси (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на 4 млрд долларов, в том числе субъектам хозяйствования России 66,8% от всех направленных инвестиций, Украины – 17,9%, Великобритании – 6,8%. На долю прямых инвестиций пришлось 93,8% всех направленных инвестиций за рубеж.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 40% вложений в экономику Беларуси поступает из России По данным Белстата, иностранные инвесторы вложили 6,7 млрд долларов в экономику Беларуси с января по сентябрь этого года, каждый четвертый из них — представитель...

По сравнению с прошлым годом инвестиции в экономику Беларуси растут. Так, за аналогичный период 2016 года сумма составила 6,3 млрд (на 400 млн долларов меньше). Вырос и процент прямых инвестиций, пишет telegraf.by.