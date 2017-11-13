Картография и туризм - пути взаимодействия

15 ноября в мире отмечается день географических информационных систем. Данные ГИС применяются в современной картографии, землеустройстве, экологии, транспорте и многих других отраслях экономики.

РУП "Белкартография" радует постоянным выпуском новых изданий, среди которых и атласы новых дорог, "Большой исторический атлас Беларуси", а также "Минск. Атлас туриста".

Недавно на совместной коллегии Государственного комитета по имуществу Беларуси и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России были озвучены планы по созданию совместного туристического атласа "Путешествуем вместе: Россия – Беларусь" и других произведений.

О возможностях реализации совместных проектов, важности их для поддержки и развития туристической отрасли в стране, новинках РУП "Белкартография" расскажут:

заместитель начальника управления геодезии и картографии Госкомимущества Ирина ТИХОНОВА;

главный редактор РУП "Белкартография" Галина ЛЯХОВА;

председатель Правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп ГУЛЫЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 15 ноября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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