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Картография и туризм - пути взаимодействия
14.11.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь
15 ноября в мире отмечается день географических информационных систем. Данные ГИС применяются в современной картографии, землеустройстве, экологии, транспорте и многих других отраслях экономики.
РУП "Белкартография" радует постоянным выпуском новых изданий, среди которых и атласы новых дорог, "Большой исторический атлас Беларуси", а также "Минск. Атлас туриста".
Недавно на совместной коллегии Государственного комитета по имуществу Беларуси и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России были озвучены планы по созданию совместного туристического атласа "Путешествуем вместе: Россия – Беларусь" и других произведений.
О возможностях реализации совместных проектов, важности их для поддержки и развития туристической отрасли в стране, новинках РУП "Белкартография" расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 15 ноября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 15 ноября, в 14:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами на тему: "Новые разработки в картографии в помощь развитию...
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