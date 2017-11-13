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Картография и туризм - пути взаимодействия

14.11.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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15 ноября в мире отмечается день географических информационных систем. Данные ГИС применяются в современной картографии, землеустройстве, экологии, транспорте и многих других отраслях экономики.

РУП "Белкартография" радует постоянным выпуском новых изданий, среди которых и атласы новых дорог, "Большой исторический атлас Беларуси", а также "Минск. Атлас туриста".

Недавно на совместной коллегии Государственного комитета по имуществу Беларуси и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России были озвучены планы по созданию совместного туристического атласа "Путешествуем вместе: Россия – Беларусь" и других произведений.

О возможностях реализации совместных проектов, важности их для поддержки и развития туристической отрасли в стране, новинках РУП "Белкартография" расскажут:

  • заместитель начальника управления геодезии и картографии Госкомимущества Ирина ТИХОНОВА;
  • главный редактор РУП "Белкартография" Галина ЛЯХОВА;
  • председатель Правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп ГУЛЫЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 15 ноября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 15 ноября, в 14:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами на тему: "Новые разработки в картографии в помощь развитию...

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