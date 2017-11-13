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Появились кадры паники во время землетрясения на границе Ирана и Ирака
14.11.2017 12:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Подземные толчки магнитудой 7,2 произошли в минувшее воскресенье к северо-востоку от Багдада и на западе города Керманшах в Иране. Отголоски ощущались и в других странах, в том числе Израиле, Кувейте и ОАЭ.
© REUTERS/ Ako Rasheed
Природный катаклизм унес жизни около 450 человек, более семи тысяч получили ранения. Также было повреждено большое количество зданий, в том числе ряд исторических памятников в Иране. Землетрясение уже назвали
Президенты многих стран мира выразили соболезнование в связи с произошедшим, в их числе и белорусский лидер Александр Лукашенко. Страны-соседки сообщили о готовности помочь пострадавшим от землетрясения.
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Люди в панике выбегали из здания во время землетрясения, которое произошло на границе Ирана и Ирака. Смотрите кадры поведения людей во время стихийного бедствия.
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