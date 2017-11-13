Появились кадры паники во время землетрясения на границе Ирана и Ирака

Подземные толчки магнитудой 7,2 произошли в минувшее воскресенье к северо-востоку от Багдада и на западе города Керманшах в Иране. Отголоски ощущались и в других странах, в том числе Израиле, Кувейте и ОАЭ.



© REUTERS/ Ako Rasheed Иран скорбит о жертвах стихийного бедствия

Природный катаклизм унес жизни около 450 человек, более семи тысяч получили ранения. Также было повреждено большое количество зданий, в том числе ряд исторических памятников в Иране. Землетрясение уже назвали самым смертоносным в течение года .

Президенты многих стран мира выразили соболезнование в связи с произошедшим, в их числе и белорусский лидер Александр Лукашенко. Страны-соседки сообщили о готовности помочь пострадавшим от землетрясения.

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